Valentino, colpo di scena nel testamento: a chi ha lasciato il patrimonio

Colpo di scena all'apertura del testamento di Valentino. Secondo le indiscrezioni l'unica erede dello stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni è la 'Valentino Garavani - Giancarlo Giammetti Foundation' di Vaduz. Alla Fondazione - riporta il Corriere della Sera - va dunque il patrimonio da centinaia di milioni tra yatch, ville, opere d'arte e un castello in Francia. Fino a ora nulla era trapelato sulle sorti dell'eredità di Valentino morto senza eredi legittimi e dunque libero di disporre del 100 per cento dei suoi beni, cioè decidere a chi lasciarli senza vincoli.

La novità, di cui si viene a conoscenza oggi, è arrivata il 29 marzo 2023 quando lo stilista aveva consegnato il suo testamento al notaio svizzero Rolf Schneider a Gstaad. Qui era indicato come unico erede la Fondazione. Il testamento è stato depositato in Italia il 21 gennaio, due giorni dopo la morte e due giorni prima del funerale, è stato poi eseguito nei mesi successivi a partire dal 15 aprile 2026. Alla fondazione di Vaduz sono oggi già intestati buona parte dei pezzi pregiati della collezione Valentino, tra cui la villa sull'Appia da 30 stanze, lo yacht di 46 metri Tm Blue One, le attività operative dell'omonima fondazione italiana.