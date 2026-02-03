Valentino Garavani, bomba su Oscar e l'eredità: "Il fratello inesistente"

Contattato dal Corriere, Oscar ha continuato con la sua convinzione: "Sono pronipote da parte di mio nonno che era fratello di Valentino", aggiungendo di poterlo pure dimostrare: "Se voglio sì, le dico comunque che non mi interessa l’eredità. Ho sentito che Valentino ha cambiato il testamento un anno e mezzo fa ma se non dovessi essere tra gli eredi non mi interessa, le sembrerà strano perché ci sono tanti soldi ma non ho mai voluto nulla. A Valentino ho voluto bene personalmente, ci siamo visti varie volte". In ogni caso, ha detto che sa di essere coinvolto: "Sì, mio zio mi aveva detto che sarei stato coinvolto con la successione ma non sappiamo ancora in quale modo". Parlando del rapporto con Valentino, invece, ha raccontato: "Ci sentivamo al telefono e quando c’era occasione ci vedevamo".