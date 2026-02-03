Valentino Garavani, bomba su Oscar e l'eredità: "Il fratello inesistente"

"Oscar Garavani non è il pronipote di Valentino Garavani": Piero Villani, 77 anni, nipote dello stilista scomparso il 19 gennaio, lo ha scritto in una lettera indirizzata al Corriere della Sera firmata "La famiglia del Maestro Valentino Garavani". Tuttavia, il diretto interessato, designer di borsette di 59 anni nonché ex modello, continua a presentarsi da qualche anno come pronipote di Valentino. È anche andato al suo funerale, come si vede negli scatti di quel giorno.
Villani ha spiegato però che si tratta di "mera omonimia". "La circostanza, peraltro, riferita dal detto sig. Oscar Garavani - si legge ancora nella lettera - di essere figlio di un non meglio specificato fratello del Maestro Valentino Garavani non corrisponde al vero atteso che il medesimo aveva un’unica sorella, Wanda». E l’unico nipote dello stilista è proprio il figlio di Wanda, Piero Villani.
Contattato dal Corriere, Oscar ha continuato con la sua convinzione: "Sono pronipote da parte di mio nonno che era fratello di Valentino", aggiungendo di poterlo pure dimostrare: "Se voglio sì, le dico comunque che non mi interessa l’eredità. Ho sentito che Valentino ha cambiato il testamento un anno e mezzo fa ma se non dovessi essere tra gli eredi non mi interessa, le sembrerà strano perché ci sono tanti soldi ma non ho mai voluto nulla. A Valentino ho voluto bene personalmente, ci siamo visti varie volte". In ogni caso, ha detto che sa di essere coinvolto: "Sì, mio zio mi aveva detto che sarei stato coinvolto con la successione ma non sappiamo ancora in quale modo". Parlando del rapporto con Valentino, invece, ha raccontato: "Ci sentivamo al telefono e quando c’era occasione ci vedevamo".