Nicola Fratoianni incalzato da Parenzo va in tilt: "Chi al Viminale?..."

Non manca solo un programma, ma anche quella che è l'idea di un ipotetico governo del campo largo. La riprova? Le parole di Nicola Fratoianni. Incalzato da David Parenzo a L'Aria Che Tira su La7, il leader di Sinistra italiana aggira il quesito. "Chi vedrebbe bene per il centrosinistra al Viminale?", si limita a chiedere il conduttore. E Fratoianni, che già scuote la testa: "Se non fosse stato per ragioni scaramantiche ma di buonsenso, è un ragionamento insensato da fare. Noi dobbiamo lavorare per costruire un'alternativa credibile, che in parte esiste... Ma le squadre si fanno quando si vincono le elezioni".

Fratoianni, l'ultima pagliacciata: "Quando avrò finito...". Soldi e tasse, il video che può affondarlo "Quando avrò finito di pronunciare questa frase, e non lo farò nemmeno troppo lentamente, i miliardar...

Parenzo però non sembra soddisfatto: "Si faceva il nome di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia...". "Quando qualcuno comincia a fare la discussione e gli schemi per le elezioni porta molto male e distrae dal lavoro principale: girare il Paese per portare una speranza a tanta parte di italiani che hanno persino smesso di votare".

Fratoianni e Piccolotti, sfregio agli operai: quanto guadagnano gli ultrà della patrimoniale Fratoianni, il comunista della Bonelli&Fratoianni – il duo più resistibile della politica comunitaria e...