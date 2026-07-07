Nicola Fratoianni incalzato da Parenzo va in tilt: "Chi al Viminale?..."

Non manca solo un programma, ma anche quella che è l'idea di un ipotetico governo del campo largo. La riprova? Le parole di Nicola Fratoianni. Incalzato da David Parenzo a L'Aria Che Tira su La7, il leader di Sinistra italiana aggira il quesito. "Chi vedrebbe bene per il centrosinistra al Viminale?", si limita a chiedere il conduttore. E Fratoianni, che già scuote la testa: "Se non fosse stato per ragioni scaramantiche ma di buonsenso, è un ragionamento insensato da fare. Noi dobbiamo lavorare per costruire un'alternativa credibile, che in parte esiste... Ma le squadre si fanno quando si vincono le elezioni".
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Parenzo però non sembra soddisfatto: "Si faceva il nome di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia...". "Quando qualcuno comincia a fare la discussione e gli schemi per le elezioni porta molto male e distrae dal lavoro principale: girare il Paese per portare una speranza a tanta parte di italiani che hanno persino smesso di votare".
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Già durante la trasmissione Point Break, il leader di Avs ha spiegato che bisogna partire dai contenuti e solo successivamente dalla loro collocazione politica: "C’è bisogno di una gamba centrista nel campo largo? Io non ho ancora capito cosa voglia dire politicamente questa espressione. Poi, se nell’organizzazione della coalizione si determina la presenza di una, due o tre gambe, ben vengano, a patto che il programma sia chiaro".