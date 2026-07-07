"Casa a prima vista", il dramma di Nadia Mayer: "Ho aspettato troppo"

Nadia Mayer, l’amatissima agente immobiliare di "Casa a Prima Vista", ha scelto ancora una volta di mostrarsi senza filtri ai suoi 168mila follower. Con un cerotto bianco sul naso, il viso quasi struccato e il suo sorriso inconfondibile, ha raccontato in un video che ha superato le 212mila visualizzazioni di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un basalioma, il tumore della pelle più comune, causato dall’eccessiva esposizione al sole.

"Pensavo fosse un foruncolino, ho aspettato troppo e invece di fare due sedute di laser adesso devo fare un piccolo intervento perché è andato un pochino troppo in profondità", ha spiegato con serenità. Poi ha lanciato un appello chiaro: "Quando notate una macchia strana che non cambia e rimane troppo tempo, fatevi controllare da un bravo dermatologo perché magari con una piccola cosa risolvete il problema. Mi raccomando, la prevenzione è molto importante".

Per Nadia, 62 anni, mamma di cinque figli, condividere questa esperienza non è vanità, ma un atto di responsabilità. Davanti a chi le chiedeva perché rendere pubblica una cosa così personale, ha risposto con fermezza che serve "per dare informazione e quindi prevenzione". Un impegno che si aggiunge alla sua storica battaglia contro la caccia e le sofferenze animali. Dopo la brutta polmonite da Legionella dello scorso autunno, affronta anche questa prova con ottimismo, tra mascherine, punti di sutura e la convinzione che la salute resta l’unica vera ricchezza da preservare.