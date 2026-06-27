Roberta Bruzzone: "Chiara Poggi uccisa con rabbia feroce, chi era l'assassino"

Durante l’ultima puntata di "Quarto Grado", la criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato in dettaglio la dinamica omicidiaria del delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Secondo Bruzzone, l’omicidio presenta un "altissimo coefficiente emotivo". Chi ha ucciso Chiara lo ha fatto con una "rabbia feroce", mostrando un evidente accanimento soprattutto sulla testa e sul volto della vittima. Questa furia sul viso non è considerata casuale dall’esperta, ma rappresenta un elemento altamente simbolico."Chi l’ha uccisa — ha spiegato Bruzzone — l’ha uccisa con una rabbia feroce, mostrando chiaramente un accanimento in particolare in un’area molto simbolica, quella del capo e del volto".