Roberta Bruzzone: "Chiara Poggi uccisa con rabbia feroce, chi era l'assassino"

Durante l’ultima puntata di "Quarto Grado", la criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato in dettaglio la dinamica omicidiaria del delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Secondo Bruzzone, l’omicidio presenta un "altissimo coefficiente emotivo". Chi ha ucciso Chiara lo ha fatto con una "rabbia feroce", mostrando un evidente accanimento soprattutto sulla testa e sul volto della vittima. Questa furia sul viso non è considerata casuale dall’esperta, ma rappresenta un elemento altamente simbolico."Chi l’ha uccisa — ha spiegato Bruzzone — l’ha uccisa con una rabbia feroce, mostrando chiaramente un accanimento in particolare in un’area molto simbolica, quella del capo e del volto".
Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi: "La procura di Pavia dice che Stasi non c'entra, ma c'è un giallo"Un dettaglio rimasto nell'ombra per anni torna ora ad alimentare il dibattito sul delitto di Garlasco. In chiusura d...
Secondo la criminologa, questo tipo di lesività depone tipicamente per un "coinvolgimento diretto" e una "relazione significativa" tra l’assassino e la vittima.Dal punto di vista investigativo e criminologico, l’accanimento sul volto della vittima è un indicatore importante. Tale comportamento viene infatti frequentemente associato a delitti maturati all’interno di legami affettivi o interpersonali stretti. Pur non costituendo una prova scientifica definitiva sull’identità del colpevole, questa caratteristica della scena del crimine fornisce agli inquirenti una chiave di lettura utile per orientare le indagini verso un contesto relazionale piuttosto che verso un’aggressione casuale o di sconosciuto. L’analisi di Roberta Bruzzone ribadisce quindi come il delitto di Garlasco porti i segni di un’aggressione carica di forte emotività e rancore personale.