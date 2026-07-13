Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci, la bomba dei pm: "Si indaga sulla presenza di Lavitola a Report"

di
Libero logo
lunedì 13 luglio 2026
Sigfrido Ranucci, la bomba dei pm: "Si indaga sulla presenza di Lavitola a Report"

1' di lettura

Gli inquirenti che stanno indagando sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci vogliono accertare quante volte, negli ultimi anni, l'imprenditore Valter Lavitola - ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda avvenuta il 16 ottobre 2025 - sia stato fisicamente presente nella redazione della trasmissione televisiva Report e per quale motivo. Questo aspetto della vicenda viene ritenuto dai pm della Dda di piazzale Clodio di "interesse investigativo" per accertare il movente dell'attentato messo in atto da una banda formata da quattro persone, tutte provenienti dalla provincia di Avellino, in Campania.

In questo ambito potrebbero arrivare delle risposte dall'analisi dei tre cellulari e delle due pen drive trovate nel corso della perquisizione a Valter Lavitola, avvenuta il 4 luglio scorso nella sua abitazione a Monteverde Vecchio. L'attività istruttoria è scattata dopo che i carabinieri lo hanno visto uscire con un trolley: Lavitola era in partenza per il Camerun, dove attualmente si trova Gomes Tavares, factotum dell'ex editore e ritenuto dagli stessi inquirenti l'intermediario con la banda criminale.

Ranucci, Giletti esce allo scoperto: "Coinvolto anche un personaggio conosciuto"

"Torniamo a parlare del caso di Sigfrido Ranucci perché ho una novità". Inizia così il vi...

Gli investigatori stanno anche analizzando le molte interviste e dichiarazioni fatte da proprio Lavitola in questi ultimi giorni per capire se si tratta di una strategia per inviare "messaggi" o di una vera e propria attività di depistaggio dell'indagine. 

Ranucci, l'uomo di Lavitola insieme ai bombaroli: la foto-choc

Nell’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci emerge con forza un elemento chiave: la foto su TikTok che ...
tag
report
sigfrido ranucci
valter lavitola

Nessuna censura Maurizio Gasparri smaschera Report: "Tre repliche, mai visto prima"

L'uomo-chiave Ranucci, il factotum Tavares al Tg1: "Non torno dal Camerun, cosa mi ha detto Lavitola"

Vie legali Sigfrido Ranucci scatena una pioggia di denuncia (e sconfessa se stesso)

ti potrebbero interessare

Sigfrido Ranucci scatena una pioggia di denuncia (e sconfessa se stesso)

Sigfrido Ranucci scatena una pioggia di denuncia (e sconfessa se stesso)

Redazione
Ranucci, Giletti esce allo scoperto: "Coinvolto anche un personaggio conosciuto"

Ranucci, Giletti esce allo scoperto: "Coinvolto anche un personaggio conosciuto"

Redazione
Giuseppe Cruciani, "A" come armi, "T" come trans: l'alfabeto che demolisce il politicamente corretto

Giuseppe Cruciani, "A" come armi, "T" come trans: l'alfabeto che demolisce il politicamente corretto

Alessandro Gonzato
Le Iene, il dramma di Stefano Corti: "Pensavo fosse un pelo incarnito..."

Le Iene, il dramma di Stefano Corti: "Pensavo fosse un pelo incarnito..."