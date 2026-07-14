Massimo Giletti, la soffiata: "4 indizi per capire chi è mister X dietro alla bomba a Ranucci"

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La nuova bomba, pardon la notizia, la sgancia Massimo Giletti, il quale in un video-social dice che oltre a Lavitola, accusato di essere il mandante dell’attentato esplosivo all’amico Ranucci, sarebbe coinvolto un altro «frequentatore» molto conosciuto del ristorante romano “Cefalù Bistrot di Pesce”, di proprietà della presunta mente. Questo «personaggio», sostiene Giletti (siamo al primo possibile nuovo elemento), «avrebbe recitato un ruolo molto importante» nella vicenda che ha terremotato Report. Gli inquirenti», continua, «si stanno domandando se il ruolo che ha recitato questo personaggio è un ruolo consapevole o inconsapevole. Il dato che vi posso dare», aggiunge Giletti, «è che lui è molto preoccupato». C’è poi un nome centrale in questa storiaccia (secondo punto) che però è anche costellata di personaggi di ogni tipo – ci arriviamo dopo – e questo nome è “Corrado”.

«Chi è?», si chiede Giletti, «perché chi ha organizzato l’attentato fa di continuo riferimento a questo nome? Lo usano come pseudonimo per far riferimento a un personaggio del mondo della televisione, oppure è il nome vero?». Quindi il collega pas«Leggendo l’ordinanza della dottoressa Iole Morica lei parla di un detonatore a miccia. A miccia vuol dire che sono quelle tipo delle vecchie cave di miniera e quant’altro, a combustione lenta. Perché è importante? Perché è chiaro che chi ha fatto saltare in aria la macchina di Sigfrido e di sua figlia stava controllando la situazione, quindi non voleva certamente fare una strage. Nell’immediatezza», ricorda Giletti, «Ranucci dice “volevano ammazzare anche mia figlia, potevano fare una strage”, e lo dice perché non sa quale esplosivo fosse stato usato quella notte.

Oggi, nel momento in cui sa che è coinvolto Lavitola e si dice sgomento per questo, essendo suo amico fraterno, dice però sono convinto che non volessero fare una strage. Lo dice probabilmente perché sa come è stata innescata la bomba. Però», conclude il giornalista, «io faccio una quarta riflessione: chi è che quella notte sapeva che Ranucci sarebbe stato proprio nella sua casa di Pomezia? Perché si ferma a dormire lì, spesso è fuori, per lavoro, per altri motivi. Quindi qualcuno ha avvisato questi uomini che arrivavano dalla Campania, quindi dovevano fare centinaia di chilometri ad andar su e centinaia per ritornare nella loro terra e dovevano arrivare a colpo sicuro. Qualcuno gli ha dato un suggerimento che si è rivelato poi esatto. E allora la domanda è: «Chi ha tradito chi?». Chi sia Corrado è ancora un mistero. Di Gomes Clesio Tavares, invece, si sa di più: è il muscoloso 47enne camerunense factotum di Lavitola impegnato in patria dov’è andato mesi fa per degli incontri sui “carbon credits”, i certificati che permettono alle aziende di emettere una tonnellata di Co2 e investire i soldi spesi in progetti contro i gas serra.