Tiziana Ferrario e lo scontrino sono un caso: "Acqua a 2 euro, vi pare normale?"

"Vedete questo scontrino stropicciato? Vi sembra normale far pagare 2 euro una bottiglietta d'acqua?": Tiziana Ferrario, giornalista e già volto Rai, ha pubblicato su Facebook la ricevuta del Caffè Hungaria di Piazza Ungheria a Roma. E ha specificato anche il contesto: "Ero in Piazza Ungheria vista traffico e tram, in uno tra gli incroci più trafficati di Roma Nord, dove non ci sono turisti perché da vedere c'è solo lo sferragliare di tram e l'aria è quella fetida dei tubi di scappamento. Si può speculare così proprio sul caldo senza vergogna? No, non si può ed è la ragione di questo post".

Un post, il suo, che ha inevitabilmente scatenato un acceso dibattito. In molti si sono schierati con la giornalista, facendo però un appunto su questo tipo di prezzi: "2 euro è praticamente ormai la normalità in qualsiasi città e anzi si trova anche a 3 euro", ha commentato qualcuno. Qualcun altro invece: "In autostrada è anche peggio, sui 3 euro, e in aeroporto uguale". Tuttavia, c'è stato anche chi ha fatto notare che il locale contestato si trova in una zona residenziale benestante di Roma Nord. Cosa che potrebbe spiegare il costo elevato della bottiglietta d'acqua. Non è mancata, come al solito, la polemica. "Si vede che lei da giornalista non vive una vita normale... 2 euro è quasi onesto", ha scritto un utente. Mentre un altro le ha suggerito di andare alle fontanelle pubbliche.