Mario Roggero, un esercito di vip per il gioielliere: Canalis, Satta e... chi si schiera

Tra i primi a intervenire subito dopo l'uscita della notizia della condanna definitiva di Mario Roggero è stato il leader della Lega Matteo Salvini. Il vicepremier ha commentato la decisione dei magistrati e ha lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Repubblica perché sia concessa la grazia al gioielliere di Grinzane Cavour.
"In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero - il post su Instagram di Matteo Salvini -. Chiediamo la GRAZIA per lui! Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. Ritengo ingiusta questa condanna. Abbiamo combattuto insieme per una nuova legge sulla legittima difesa, che ha evitato sofferenza e carcere a tanti cittadini perbene, ma evidentemente non basta e bisogna allargare ancora di più il sacrosanto diritto alla legittima difesa di chi viene aggredito. E lo faremo. Evitando per legge anche il 'risarcimento danni' ai parenti dei ladri feriti o uccisi in seguito al loro crimine. Per Mario adesso, insieme a tutti voi, farò il possibile perché gli venga concessa la GRAZIA. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor Presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto che, a 72 anni e dopo una vita di sacrifici - ha concluso il vicepremier -, non merita di condividere una cella con dei veri criminali".
Mario Roggero in galera per essersi difeso: merita la graziaIn pratica lo hanno condannato a morte. A 72 anni, una pena di quasi 15 rappresenta di fatto la fine di un’esisten...
Subito dopo il segretario della Lega ha postato una card con una foto di Roggero e la scritta: "Grazia subito per Mario Roggero". Tantissimi like, anche di Vip. Tra questi ci sono Leonardo Bonucci, Enrico Ruggeri, Gino Sorbillo, Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoracci, Sabrina Salerno e Melissa Satta. Un universo variegato, volti dello spettacolo, dello sport e della musica. Tutti stretti attorno a