Mario Roggero, un esercito di vip per il gioielliere: Canalis, Satta e... chi si schiera

Tra i primi a intervenire subito dopo l'uscita della notizia della condanna definitiva di Mario Roggero è stato il leader della Lega Matteo Salvini. Il vicepremier ha commentato la decisione dei magistrati e ha lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Repubblica perché sia concessa la grazia al gioielliere di Grinzane Cavour.

"In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero - il post su Instagram di Matteo Salvini -. Chiediamo la GRAZIA per lui! Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. Ritengo ingiusta questa condanna. Abbiamo combattuto insieme per una nuova legge sulla legittima difesa, che ha evitato sofferenza e carcere a tanti cittadini perbene, ma evidentemente non basta e bisogna allargare ancora di più il sacrosanto diritto alla legittima difesa di chi viene aggredito. E lo faremo. Evitando per legge anche il 'risarcimento danni' ai parenti dei ladri feriti o uccisi in seguito al loro crimine. Per Mario adesso, insieme a tutti voi, farò il possibile perché gli venga concessa la GRAZIA. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor Presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto che, a 72 anni e dopo una vita di sacrifici - ha concluso il vicepremier -, non merita di condividere una cella con dei veri criminali".