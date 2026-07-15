Ranucci, le piste si moltiplicano: ipotesi clamorosa sul movente

Ci sono più piste su Ranucci che in una stagione di Formula Uno, alcune serie e altre strampalate: ci arriviamo a breve. Partiamo dal silenzio di Marika De Filippis, la 22enne arrestata il 30 giugno con altre tre persone compreso il compagno (Pellegrino D’Avino, 26 anni), accusata di aver organizzato e compiuto con loro l’attentato contro il conduttore di “Report”. L’interrogatorio si è svolto in videoconferenza da Avella, nell’Avellinese, dove la donna è agli arresti domiciliari. Gli altri tre indagati (Antonio Passariello e Saverio Mutone, oltre a D’Avino) sono nel carcere romano di Rebibbia: la procura contesta le accuse, a vario titolo, di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno, minaccia e danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso. Tornando a D’Avino, che oggi verrà interrogato come gli altri due – dovrebbero avvalersi a loro volta della facoltà di non rispondere – questi è considerato l’anello di congiunzione con Gomes Clesio Tavares, il factotum di Valter Lavitola, e il camerunense è considerato l’intermediario nell’organizzazione dell’attentato.

Dicevamo delle piste: prima quella albanese, poi della Camorra, le inchieste «scomode» di “Report”, e ancora la pista del “carbon credit”, il Gran Premio del «vogliono screditare Ranucci», quello delle camicie nere per il quale Sigfrido era un nemico, la pista presa al solito in contromano da Elena Ethel Schlein detta Elly – la campionessa di Lugano – la quale l’indomani della bomba contro l’auto del conduttore è andata ad Amsterdam al congresso dei socialisti europei a dire che con questo governo in Italia «la libertà e la democrazia sono a rischio», e peccato che non abbia aggiunto la sua proverbiale “pausa teatrale” altrimenti avremmo riso tutti di più. Quest’ultima, non la pausa teatrale ma la «libertà a rischio», è la pista comica, ed è inutile chiedersi chi abbia interesse ad accreditarla se non chi prova inconsapevolmente a perdere voti. Nelle ultime ore, nel calendario dei (corto)circuiti, è spuntata pure la pista Giuseppe “Beppe” Giulietti, ex presidente della Federazione nazionale della stampa ed ex parlamentare di Occhetto e poi alla Camera per altre quattro legislature (Pds, Ds, Italia dei Valori), il quale ha sentenziato: «La vicenda Ranucci è una polpetta avvelenata con molte complicità». E quali? Confidiamo che Giulietti le abbia riferite con dovizia di particolari agli inquirenti.