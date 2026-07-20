Noemi, la caduta rovinosa dal palco: "È in ospedale", tutto sospeso

La cantante Noemi è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, nella serata di ieri.La 44enne (vero nome Veronica Scopelliti), mentre si esibiva con occhiali da sole e top argentato, ha finito di cantare il brano Briciole e si è avvicinata al bordo del palcoscenico per salutare il pubblico.

Nel momento in cui si sporgeva, ha perso l’equilibrio ed è rovinata a terra. I video dell’incidente, ripresi dal pubblico, si sono rapidamente diffusi sui social.Secondo le prime informazioni, Noemi ha riportato un trauma alla testa. È stata subito soccorsa dal personale del 118 sul posto e, dopo le prime medicazioni, è stata trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti.Il concerto è stato interrotto intorno alle 22.30. Il Comune di San Salvo ha reso noto l’accaduto con un comunicato ufficiale, spiegando che la cantante è stata accompagnata in ospedale per i controlli del caso. L’amministrazione ha inoltre deciso di rinviare a data da destinarsi lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per la serata, in segno di rispetto verso l’artista e per quanto accaduto.Al momento non sono state diffuse notizie aggiornate sulle sue condizioni di salute. Sui social è arrivata immediatamente una grande ondata di messaggi di affetto e preoccupazione per Noemi, in attesa di sapere che non si tratti di nulla di grave.