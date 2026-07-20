Ranucci, Lavitola: "Mi chiamò alle 3.30 del mattino", la telefonata dopo la perquisizione

"Non lo sento dalla sera dell'interrogatorio, purtroppo. Sai, quando sei abituato per anni a sentire una persona almeno una volta al giorno, o due... dopo una cosa del genere noi normalmente ci saremmo sentiti almeno 10 volte tutti i giorni. Io lo vorrei sentire, ma l'avvocato continua a dire che sarebbe inquinamento delle prove...". Valter Lavitola, il faccendiere accusato di essere l'unico mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, lo ha detto in un colloquio con il Giornale parlando proprio dell'amicizia che lo lega al giornalista.

Riferendosi all'attentato, poi, Lavitola ha sottolineato: "Io in teoria ho tutto l’interesse a non tutelare Ranucci, tanto per essere chiaro. Ma se l’avessi fatto io l’ipotesi è che lui lo sapesse: l’idea degli inquirenti è che io l’ho fatto per il bene, così mi hanno detto... per cui l’ipotesi è che se io faccio qualcosa per aiutare te, tu lo sai, punto. Ma siccome supera la fantasia...".