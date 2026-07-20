Daniele Compatangelo morto all'improvviso, choc a La7: un mese fa la telefonata-scoop a Trump

Una tragedia, improvvisa, colpisce La7 e il giornalismo italiano: è morto a New York Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della rete di Urbano Cairo. A stroncarlo a 50 anni un malore improvviso. Solo un mese fa aveva realizzato lo scoop della telefonata a Donald Trump in cui il tycoon attaccava pesantemente Giorgia Meloni, scoop che ha aperto un caso diplomatico tra Italia e Usa che è ancora ben lungi dall'essere chiuso.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti colleghi e amici. Compatangelo era da anni uno dei volti di riferimento del giornalismo italiano negli States, dove aveva costruito una carriera lunga e autorevole, raccontando da vicino la politica americana e i principali eventi internazionali.

La recente intervista esclusiva al presidente americano aveva avuto un'eco enorme. In quella conversazione Trump aveva pronunciato parole farneticanti: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena". Dichiarazioni che hanno provocato un'immediata bufera politica tra Washington e Roma i cui effetti ancora si fanno percepire,

Originario di Savona e cresciuto a Torino, Compatangelo aveva vissuto anche a Roma prima di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove ha costruito gran parte della sua carriera. In oltre venticinque anni di lavoro aveva collaborato con numerose testate, tra cui Sky e Il Secolo XIX, affiancando all'attività giornalistica anche quella di ufficio stampa. Nel corso della sua carriera aveva inoltre raccontato otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 fino a Londra 2012.

Tra i riconoscimenti ottenuti spicca la Menzione d'Onore assegnata nel 2011 al documentario investigativo *The Los Angeles Breakdown* durante la 53ª edizione dei Southern California Journalism Awards di Los Angeles. I suoi reportage sono stati trasmessi da Rsi, Rai e Mediaset. Al momento della scomparsa ricopriva inoltre l'incarico di presidente della White House Foreign Correspondents' Association (WHFCA), l'associazione che riunisce i corrispondenti impegnati nella copertura della politica federale americana.

Profondo il dolore espresso dall'emittente di Cairo. "Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro, per la sua voglia di raccontare sempre, e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà", ha dichiarato il direttore di rete, Andrea Salerno.

