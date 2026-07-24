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Buttafuoco spara sull'Ue ma sbaglia bersaglio

Il presidente della Biennale si lamenta del taglio dei fondi a causa del padiglione russo. Però la scelta dell’ente poco c’entrava con la libertà artistica
di Corrado Oconevenerdì 24 luglio 2026
Buttafuoco spara sull'Ue ma sbaglia bersaglio

2' di lettura

Alla fine quella che doveva essere la presentazione della prossima edizione della Biennale Cinema si è trasformata in una requisitoria del presidente Pietrangelo Buttafuoco contro il taglio da parte dell’Unione Europea del fondo di cui avrebbe dovuto godere l’istituzione nei prossimi tre anni, ammontante a circa 2 milioni di euro. Buttafuoco, con la sua abilità retorica, si è appellato al classico “giudice di Berlino” nella speranza che presto faccia sentire la sua voce e riveda la decisione di Bruxelles. Egli ha anche rivendicato, nel suo intervento, la libertà della Biennale di fronte al potere politico. «Consideriamo questo spazio creativo di vitale necessità - ha detto - perché esso ha come obiettivo l’aiuto concreto ai giovani, dunque l’aiuto concreto al futuro ed è l’incoraggiamento dei loro sogni e sempre per costruire quella città, lo dico nel fitto silenzio, che è la città dei poeti, non certamente quella della Commissione europea». Il che è solo una parte della verità.

Perché la poesia avulsa dalla realtà che la circonda finisce inevitabilmente per essere sterile. L’impressione è che, almeno questa volta, lo scrittore abbia sbagliato bersaglio. Nessuno ha infatti impedito all’organizzazione della Biennale di arte la riapertura del padiglione russo, nemmeno il governo che pure ha manifestato contrarietà, a partire dalla decisa presa di posizione del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che pure di Buttafuoco è amico storico. Non si possono però considerare i fondi come una sorta di diritto acquisito, da elargire sempre e comunque, a prescindere. Se l’Unione ha assunto una posizione politica contro la Russia imperialista, che nasce dal voto unanime dei suoi componenti, può almeno pretendere che i suoi fondi siano destinati a chi segue quella politica?

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D’altronde, come è stato evidenziato in più occasioni, la scelta della Biennale con la libertà d’espressione ha poco o punto a che fare. Gli artisti ospiti erano stati scelti dalla nomenclatura russa, artisti di regime e non certo alfieri della libertà di pensiero. L’impressione è che, nella scelta di Buttafuoco, abbia pesato più quel non sottile velo di antioccidentalismo che traspare da non pochi dei suoi pur eccellenti libri che non i nobili valori richiamati. In ogni caso, ogni scelta comporta delle responsabilità ed è giusto che chi prende delle decisioni se le assumi fino in fondo. Che è quello che dopotutto sembrano aver fatto i vertici dell’istituzione veneziana che hanno tenuto a sottolineare, anche per bocca del direttore artistico Augusto Barbera, la non ricaduta sulle attività programmate dell’improvviso buco del bilancio.

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