Ue, i soldi finiscono alla Cina: Kiev, il caso dei droni

L’ESENZIONE AD HOC

Secondo Ft, Kiev ha ottenuto un’esenzione per poter acquistare alcuni componenti per droni dalla Cina, perché determinati prodotti non sarebbero oggi disponibili in Europa nelle quantità necessarie e in tempi non compatibili con le esigenze della guerra. Il regolamento europeo prevede che le forniture finanziate dall’Ue provengano principalmente dal mercato unico, dall’Ucraina o da Paesi partner autorizzati, come il Canada. Per i fornitori esterni alle categorie ammesse è previsto un limite massimo del 35% dei componenti di un contratto. Ma la stessa normativa introduce una clausola di flessibilità: se beni equivalenti non possono essere reperiti abbastanza rapidamente o in quantità sufficienti, Kiev può chiedere a Bruxelles un’autorizzazione speciale per acquistare altrove: è proprio questa eccezione a essere stata applicata per la prima fornitura destinata ai droni. Secondo fonti ucraine, i sistemi senza pilota sarebbero oggi responsabili di circa l’80% delle perdite russe sul campo di battaglia.

L’Ucraina ha sviluppato la produzione anche sotto i bombardamenti russi e superando in alcuni settori i produttori tradizionali del continente. Ma il consumo di droni continua a superare la capacità produttiva disponibile, soprattutto per alcuni componenti chiave. La rivelazione di Ft arriva in un momento particolarmente significativo, ossia nel giorno in cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è volata a Kiev dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per discutere del del rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa. «Per rispondere il più rapidamente possibile alle esigenze più urgenti dell’Ucraina sono possibili deroghe», ha detto un portavoce della Commissione Ue, precisando che vengono concesse «in casi eccezionalmente rari».

La vicenda mette però in evidenza una contraddizione difficile da ignorare. L’Unione ha definito la Cina il «principale facilitatore» della guerra russa in Ucraina, accusando Pechino di sostenere la base industriale militare di Mosca attraverso forniture e tecnologie a duplice uso. Allo stesso tempo, l’Europa riconosce che anche l’industria della difesa ucraina, sostenuta dai fondi europei, dipende in parte da componentistica cinese.