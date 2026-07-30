Cappellari "mitomane e pericoloso": parole pesantissime sul falso attentato. Don Patriciello sconvolto

E' indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale di Enego (Vicenza) che aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la premier Giorgia Meloni.

Secondo le indagini condotte dalla Procura della repubblica di Vicenza, sarebbe stato lo stesso Cappellari ad appiccare il fuoco davanti alla propria abitazione. Decisivi i riscontri sull'acquisto online di quattro cartucce di gas butano/propano e sei bottiglie di alcol etilico effettuato dal giornalista pochi giorni prima il presunto attentato.