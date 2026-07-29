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Enrico Mentana via da La7? Spunta il giallo della "clausola"

mercoledì 29 luglio 2026
Enrico Mentana via da La7? Spunta il giallo della "clausola"

2' di lettura

Enrico Mentana verso altri lidi. Ma non così in fretta. La scadenza del contratto con La7 è datata 31 dicembre, eppure ci sarebbe una clausola che metterebbe i bastoni tra le ruote al giornalista.

"Ci sarebbe un tema da risolvere di cui si parla a La7, la rete che non vuole rinunciarci, dove si fa di tutto per trattenerlo - rivela Il Foglio -. Esisterebbe una famigerata clausola di non concorrenza, una di quelle clausole che gli editori remunerano nel corso degli anni che lega il direttore del Tg La7". E costringerebbe l'attuale direttore del tg La7 ad attendere altri 18 mesi a partire dalla fine del contratto. 

L'addio di Mentana alla rete di Urbano Cairo, da lui definita una "nuova Rai 3" - una televisione dove uno spettatore di centrodestra si trova a disagio - è quasi dato per scontato. Ma la fantomatica clausola (Mentana dice che non c'è) rimane un giallo. In ogni caso per lui si spalancherebbero più porte. 

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"L’editore di Repubblica, Theo Kyriakou, e l’ad Mirja Cartia D’Asero", ad esempio, "intendono lanciare una rete all news e il nome di Mentana è il più naturale. Il rapporto fra Cairo e Mentana è una lunga maratona di successi. La clausola di non concorrenza", però, "allontanerebbe la direzione di quotidiani, televisioni, a meno che non ci sia un qualche guizzo di creatività, sempre possibile". Insomma, il futuro è ancora un incognita. Lo stesso Cairo aveva messo le mani avanti: "Il rinnovo sulla parola forse no, i contratti vanno fatti".

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