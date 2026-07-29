Enrico Mentana via da La7? Spunta il giallo della "clausola"

"L’editore di Repubblica, Theo Kyriakou, e l’ad Mirja Cartia D’Asero", ad esempio, "intendono lanciare una rete all news e il nome di Mentana è il più naturale. Il rapporto fra Cairo e Mentana è una lunga maratona di successi. La clausola di non concorrenza", però, "allontanerebbe la direzione di quotidiani, televisioni, a meno che non ci sia un qualche guizzo di creatività, sempre possibile". Insomma, il futuro è ancora un incognita. Lo stesso Cairo aveva messo le mani avanti: "Il rinnovo sulla parola forse no, i contratti vanno fatti".