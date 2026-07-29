Report, toh: dopo il servizio sull'avvocato di Lavitola...

Report-Ranucci-Lavitola-Tuccillo. Un filo rosso che lega le inchieste del programma Rai all’attentato dinamitardo subito dal conduttore. E non finisce qui: dal libro dello stesso Sigfrido Ranucci al cantiere navale Vittoria di Adria, passando per il clamoroso ritrovamento di armi ripreso dalle telecamere di Report. È una rete di rapporti che finisce oggi al centro delle verifiche, non solo della magistratura ma anche della Rai, chiamata a valutare il rispetto dei principi di “imparzialità ed indipendenza” e della “verifica rigorosa delle fonti e gestione corretta di esse”, come previsto dalle linee guida Ebu e dal Contratto di Servizio.

Al centro della vicenda c'è Francesco Maria Tuccillo, già avvocato di Valter Lavitola ed ex-consulente di Finmeccanica per Augusta e Piaggio tra il 2009 e il 2013. Tuccillo - come scrive Il Giornale - organizzò nell'ottobre 2024, insieme alla compagna Valentina Cristanini, la presentazione del libro La scelta di Ranucci a Verona. Pochi mesi dopo sarebbe diventato amministratore delegato del cantiere Vittoria. Sarebbe stato proprio Tuccillo, nel luglio 2025, a segnalare a Report alcune presunte “stranezze” nei conti della società. Il 24 settembre avrebbe inoltre consentito alla trasmissione di entrare nel cantiere senza informare la proprietà, permettendo anche di documentare il ritrovamento di due fucili mitragliatori nascosti in alcune casse. Un episodio che assume un significato diverso, alla luce dell'inchiesta romana sull'attentato dinamitardo contro Ranucci del 16 ottobre 2025.