Maranza, la sparata di Franco Gabrielli a In Onda: "Come una norma sui terroni"

Franco Gabrielli scende in campo. L'ex capo della Polizia, da tempo nel mirino del Pd per una possibile candidatura, torna ad attaccare il governo. Al centro il ddl per il contrasto della criminalità minorile. "Intanto - esordisce ospite di In Onda su La7 - mi piacerebbe che si togliesse dal dibattito la parola 'maranza' che è un insulto dal timbro etnico, perché nello slang milanese significa ‘marocchino zanza’. È come se negli anni ’60-’70 avessero fatto una norma sui terroni".

Poi ecco subito minimizzare il provvedimento: "Stiamo parlando quasi del nulla, da un punto di vista degli esiti, anche perché questa norma non modificherà nulla da un punto di vista della certezza della pena, della lunghezza dei processi e del diritto alla difesa. Questi sono provvedimenti che, da un punto di vista della loro effettiva capacità di incidere, non produrranno effetto". Eppure il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri parla chiaro e punta a rendere più semplice processare i minorenni. Finora, infatti, doveva essere accertata caso per caso, adesso si inverte l’onere della prova. L'imputabilità, comunque, non viene estesa sotto i 14 anni.