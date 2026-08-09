Romano Prodi, grave lutto: è morta la sorella Maria Pia

È morta a Reggio Emilia Maria Pia Prodi, neuropsichiatra e sorella di Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea. Aveva appena compiuto 100 anni: il compleanno era stato celebrato lo scorso 1° agosto.

La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla famiglia attraverso un necrologio pubblicato dalle pompe funebri. A ricordarla sono la sorella Fosca, i fratelli Romano e Franco con Laura, le cognate Gisella, Sandra e Anna, insieme ai numerosi nipoti e pronipoti.

Nel manifesto funebre la famiglia ha voluto sottolineare soprattutto l’impegno umano e professionale di Maria Pia Prodi, che aveva dedicato la propria vita alla medicina e alla cura delle persone. "Medico premuroso del corpo e delle anime, si è prodigata per pazienti e familiari riversando su tutti un grande amore", si legge nel necrologio. Un ricordo che racconta non soltanto la sua lunga attività come neuropsichiatra, ma anche il rapporto di attenzione e affetto che aveva costruito con i pazienti e con i familiari nel corso della sua vita.

L’ultimo saluto a Maria Pia Prodi è previsto per lunedì 10 agosto. Il corteo funebre partirà dalla Casa Funeraria Reverberi e raggiungerà la chiesa parrocchiale di San Ruffino di Scandiano, dove verrà celebrata la funzione religiosa. Al termine della cerimonia, la salma sarà accompagnata al cimitero locale per la sepoltura. La scomparsa arriva a pochi giorni dal traguardo dei cento anni e segna un momento di lutto per la numerosa famiglia Prodi, che ha voluto ricordare Maria Pia soprattutto per la sua dedizione alla medicina, ai pazienti e alle persone che le sono state vicine.