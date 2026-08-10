Sigfrido Ranucci, ecco le chat con Lavitola: "Tra due anni fai il Presidente"

"E tra 2 anni fai il Presidente". Così Valter Lavitola scriveva nel 2024 a Sigfrido Ranucci in una chat citata dal gip in riferimento al fatto che il giornalista di Report si sentiva sotto attacco della politica con il suo ruolo di conduttore messo a rischio. Lavitola fa riferimento alle elezioni politiche aggiungendo che nel caso in cui Ranucci venisse mandato via dalla Rai "farebbe bingo". Nell'ordinanza il giudice aggiunge che "è di tutta evidenza che il sostegno costante offerto dall'indagato alla persona offesa non possa non essere correlato all'obiettivo che pare ben presente nei progetti di Lativola sin dal 2024, allorquando aveva iniziato a proporre a Ranucci il tema della sua candidatura alle prossime elezioni politiche, ritenendolo l'uomo che poteva rappresentare la novità, capace di sparigliare le carte e battere gli altri candidati".

"Lavitola nel tempo coltiva la sua intuizione e continua a riproporla costantemente al giornalista - prosegue il gip - che, se da un lato non pare mai condividere formalmente il progetto dell'indagato, col tempo, si comprende, dal tenore dei messaggi e dal suo comportamento, che assuma un atteggiamento di apertura o quantomeno di curiosità rispetto al progetto, che via via diviene sempre più concreto". E in effetti Lavitola "proprio successivamente all'esecuzione dell'atto intimidatorio, inizia a tradurre quell'intuizione in fatti concreti, tanto da arrivare a commissionare un sondaggio, investendo in tale progetto tempo e denaro". Anche dopo le perquisizioni, l'imprenditore intercettato parla del suo progetto che "avrebbe sicuramente portato il giornalista a essere eletto Presidente del Consiglio e che lui stesso avrebbe potuto raccogliere il 30% dei voti senza nessun partito politico". "Fratello - dice al suo interlocutore l'imprenditore intercettato - questo non sarebbe una pre-candidatura, sarebbe presidente garantito al centodieci per cento. Io da solo prenderei il trenta per cento, senza partito, senza nulla".