Per i compagni chi è di destra non può parlare di disabilità

Se sei di destra e hai un figlio disabile, lo spiega L’Espresso, non puoi condurre un programma sulla disabilità. Ma non te la cavi così. Se hai simpatie per la Meloni, conduci una trasmissione in Rai e hai un figlio autistico di 25 anni meriti il dileggio del settimanale progressista e politicamente corretto, quello della copertina “Uomini e no”, dove l’uomo era Aboubakar Soumahoro e il no Matteo Salvini.

L’Espresso s’è accanito su Fabrizio Bracconeri, che su Rai Due conduce “Lo spazio dei talenti” e racconta storie di ragazzi disabili e delle famiglie: difficoltà, speranze, capacità, talenti appunto. Bracconeri, ex pacioso ragazzo della “Terza C” – robaccia per gli intellò ma non per un paio di generazioni – da tempo s’è trasferito ad Erice, nel Trapanese, dove il figlio viene seguito da un istituto. L’Espresso non attacca il conduttore per gli ascolti bassi, che infatti tali non sono né per formato né per orario. Scrive che Bracconeri, «col fiatone persistente e quel lievissimo accento romanesco, abbraccia e bacia ogni protagonista, chiama “mamma” le mamme altrui (che schifo l’empatia! ndr), e soprattutto fa leva, ovviamente, sull’inclusione. E qui sorge inevitabilmente qualche altro dubbio» – questa l’analisi – «dal momento in cui il buon Bracconeri, al di là della personale esperienza di padre, non restituisce esattamente un’immagine di calorosa accoglienza».

Il motivo? Il conduttore è «ospite frequente dell’elegante Cruciani a “La Zanzara” e si accalora per la remigrazione». Poi è colpevole di non apprezzare gli immigrati musulmani e di «non essere in disaccordo con Vannacci sulle classi differenziate. Insomma», sottolinea il settimanale, «verrebbe da chiedersi le ragioni della scelta, ma a volte è meglio non sapere le risposte». Talvolta sarebbe pure utile chiedersi, prima di picchiettare livore, se il papà di un ragazzo che non può fare nulla autonomamente possa discriminare altri ragazzi con disturbi dello spettro autistico, ma è inutile farsi troppe domande. Le risposte le ha tutte l’Espresso: «La tv ha sempre avuto un problemino nel rapportarsi alla disabilità. Pietismo, commozione. Poveri ragazzi, (non persone, che è parola difficile da pronunciare), guarda tu come sono bravi, dolcissimi, e giù racconti di un eroe dopo l’altro, straordinari, incredibili, altrimenti lasciamo perdere. Il disabile fa categoria a parte ed è difficile inserirlo in un contesto collettivo, meglio uno spazio per incensarlo personalmente e poi ricacciarlo nell’anonimato. Quindi lo fai salire sul palco di Sanremo perché sei un servizio pubblico generoso», spiega L’Espresso, «ma meglio non in gara (...) Meglio una detective cieca che riesce a trovare il colpevole grazie a una specie di superpotere. E meglio le parentesi in cui buttarli tutti insieme, tanto all’abilismo diffuso siamo tutti abituati».

Il titolo dell’articolo è “Bracconeri e la tv del merito”: «Così la Rai ha pensato bene di affidare un programma dedicato a questi “giovani eccezionali” niente meno che a Bracconeri in quanto padre di un figlio con un forte disturbo dello spettro autistico di cui parla come “Un dono di Dio”». Dovrebbe parlarne come di una maledizione? «Il fitto curriculum dell’attore vanta anche “I ragazzi della Terza C”, la divisa dei processi di “Forum”, il libro di cucina “Le ricette di Bracco” e una candidatura con Fdi nel 2014». C’è pure un film con Verdone e molto altro, ma è chiaro che all’Espresso recitano meglio. Il genere sceglietelo voi. L’obiettivo invece è chiaro: attaccano Bracconeri e la sua trasmissione coi «diversamente abili», come si usa nel politicamente corretto, ma il bersaglio è la Meloni. Una prece.

