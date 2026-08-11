Diletta Leotta, "non un grande esempio": bufera per questa foto, ma non è come sembra

Diletta Leotta nella bufera per una foto in cui sarebbe troppo vicina all'Etna che erutta. La conduttrice, catanese doc, ha raggiunto la zona della Valle del Bove per assistere allo spettacolo delle colate che in questi giorni stanno interessando le pendici del vulcano. "Etna is on fire", ha scritto in un post sui social con una carrellata di sue foto davanti allo spettacolare fenomeno. Dalle immagini si nota come per l’escursione la conduttrice abbia scelto un look comodo e semplice: top bordeaux, jeans chiari e scarpe adatte a un terreno roccioso.

A impressionare è la prospettiva delle fotografie: sembra quasi che l’eruzione sia proprio alle sue spalle. E a infastidire alcuni utenti è stato proprio questo, oltre alle pose della Leotta davanti alla lava. Qualcuno, infatti, l'ha "accusata" di essere stata poco prudente: "Non credo sia un grande esempio da dare". Qualcun altro invece ha chiesto "con quale autorizzazione siete arrivati così vicino alla colata". Infine, c'è chi ha detto di temere l'effetto emulazione. In realtà, comunque, la conduttrice non era davvero così vicina alla colata. Lo sembrava soltanto per via dell'effetto "schiacciato" nelle foto. In un video postato sempre da lei sui social, infatti, si vede bene come la colata dell'Etna non sia affatto vicina alla showgirl. A ingannare gli utenti un gioco di prospettiva.