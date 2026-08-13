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Ranucci, il video con cui Saviano si umilia: "La colpa è dell'estrema destra"

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giovedì 13 agosto 2026
Ranucci, il video con cui Saviano si umilia: "La colpa è dell'estrema destra"

1' di lettura

Il video-predica-propaganda di Roberto Saviano si è trasformato in un autogol clamoroso. L'intellettò de sinistra aveva postato sui social una clip per commentare l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci. E, proprio come la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, non aveva perso tempo a puntare il dito contro il governo "di estrema destra" e contro i giornali "di estrema destra". Peccato che la bomba sotto casa del conduttore di Report è stata messa su input di Valter Lavitola. Insomma, la solita figuraccia "alla Saviano". 

"L'attentato a Sigfrido Ranucci - l'incipit di Roberto Saviano -. E cosa vi aspettavate? Chiunque prenda posizione attraverso un'inchiesta o un'analisi riceve un massacro mediatico personale. E questo riguarda chiaramente questo governo di estrema destra. Quando per anni vengono presi intellettuali e sbattuti sulle prime pagine di estrema destra cosa credete che accada? La politica è potere, il giornalismo è un'altra cosa - ha proseguito -. Quando la politica si permette di attaccare i giornalisti, cosa credete accada quando tu sei bersagliato fisicamente, continuamente come persona? Che poi lo diventi davvero un bersaglio. La democrazia, in tutto questo, è morta. Chi lo ha colpito - ha concluso lo scrittore - voleva mandare un messaggio a lui e a tutti".

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valter lavitola
roberto saviano

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