Ranucci, il delirio: "Il governo chiede la mia sostituzione". E si aggrappa a Ruotolo

"Non può essere il vicepresidente del Consiglio - aggiunge Ruotolo, che è anche rappresentante del gruppo dei socialisti e democratici nel gruppo di lavoro del Parlamento europeo sull'attuazione dell'European Media Freedom Act - a decidere il futuro professionale di un giornalista della Rai. E non può essere il governo a stabilire chi debba o non debba condurre un programma del servizio pubblico". Per l'eurodeputato Pd, "sull'attentato subito da Ranucci indaga la magistratura e spetta esclusivamente alla magistratura accertare fatti, movente e responsabilità. Allo stato degli atti, l'ordinanza del giudice non attribuisce a Ranucci alcuna conoscenza preventiva o partecipazione al piano. Trasformare la vittima di un attentato nell'imputato politico della vicenda è inaccettabile".

"Quando uno dei più alti rappresentanti del governo chiede pubblicamente e ripetutamente alla Rai di sospendere uno specifico giornalista - afferma ancora Ruotolo -, entra direttamente in una sfera che deve rimanere autonoma dal potere politico. L'European Media Freedom Act è molto chiaro: l'articolo 4 tutela l'effettiva libertà e indipendenza editoriale dei media e vieta alle autorità pubbliche di interferire o tentare di influenzarne le politiche e le decisioni editoriali. L'articolo 5 impone agli Stati membri di garantire l'indipendenza editoriale e funzionale dei media di servizio pubblico. Per questo abbiamo chiesto formalmente alla Commissione europea se le dichiarazioni e le richieste di Salvini alla Rai possano configurare un'interferenza o un tentativo di influenza politica sulle decisioni editoriali del servizio pubblico, in violazione degli articoli 4 e 5 dell'Emfa, e quali iniziative la Commissione intenda assumere per garantirne il pieno rispetto".