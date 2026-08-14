4 di Sera, Liguori stronca Ranucci: "Costruito e distrutto dalla magistratura"

A 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4, è stato ospite Paolo Liguori. E si è tornati a parlare del caso che ha coinvolto Sigfrido Ranucci e di come nel giro di pochi mesi la sua immagine da "eroe" si sia pian piano deteriorata. Il motivo? Il suo amico Valter Lavitola è stato arrestato. E dal carcere di Rebibbia ha confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo sotto la villa del conduttore di Report.

"Ma quando l'autore dice che lo faceva per aumentare la scorta da due persone a sei persone a otto persone, intanto un punto certo su cui possiamo essere d'accordo con Puccerelli, quelle sei persone di scorta in più costano circa 100 mila euro l'anno allo Stato - ha spiegato Liguori -. Primo andrebbero ora tolte perché abbiamo capito che l'attentato era fatto a quello scopo, secondo su quello si potrebbe rivalere come Stato, sarebbe questa vicenda e non voglio entrare nel discorso la conduzione di Ranucci, a me non importa quello che il governo o la Rai intendono fare col conduttore Ranucci, lo lasciano a vita".