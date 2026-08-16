Come sta Massimo Boldi dopo la brutta caduta a Forte dei Marmi

Paura per Massimo Boldi, ricoverato in ospedale dopo una caduta avvenuta nel pomeriggio di giovedì 13 agosto a Forte dei Marmi. L’attore, 81 anni, stava passeggiando con alcuni amici nei pressi del Caffè Principe quando, intorno alle 17, è scivolato sul marciapiede, battendo violentemente la testa. Non è ancora chiaro se, prima della caduta, abbia accusato un malore.

A prestare i primi soccorsi sono stati il personale del locale e gli amici che erano con lui, i quali hanno immediatamente allertato il 118. Boldi è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, a Lucca, in codice giallo. Considerata la dinamica dell’incidente e il trauma alla testa, i medici hanno successivamente disposto il trasferimento all’ospedale di Livorno, dove l’attore è stato sottoposto agli accertamenti necessari. Le sue condizioni, secondo quanto riportato, non desterebbero al momento particolari preoccupazioni.

Nato a Luino nel 1945, Boldi è uno dei volti più celebri della comicità italiana. Dopo gli inizi come batterista, nel 1968 debuttò al Derby Club di Milano, dove conobbe Teo Teocoli e sviluppò il personaggio di Max Cipollino.

La grande popolarità arrivò anche grazie al cinema. Nel 1986, con Yuppies, iniziò il lungo sodalizio artistico con Christian De Sica, culminato in sedici cinepanettoni. Dopo la separazione nel 2005, Boldi ha continuato la carriera tra cinema e televisione, conquistando complessivamente 11 Telegatti.