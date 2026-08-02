Forte dei Marmi, la truffa dello scontrino: la denuncia scuote la Versilia

Con l'estate, torna la polemica-scontrini. L'ultimo caso è quello sollevato da Carlotta Roncarà. È lei, content creator, a raccontare sui social cosa ha trovato sullo scontrino di un ristorante d'albergo a Forte dei Marmi. "Dopo una cena a Forte dei Marmi ho notato una voce che mi ha lasciata parecchio perplessa: 'Contributo volontario 10%'. La cosa che mi ha colpita è che nessuno ci ha detto nulla e nessuno ci ha chiesto se volessimo lasciare una mancia".

Versilia, mangia a sbafo e frega il ristorante: la truffatrice seriale Un caso che appassiona l'intera Versilia, quello della donna che mangia a sbafo e continua a colpire diversi ristora...

Ma a chi va questo contributo? Se lo chiede anche Roncarà: "Ora, se questo contributo va davvero ai camerieri, può avere senso. Anzi, sono la prima a pensare che chi lavora bene debba essere premiato. Però credo anche che una mancia, proprio perché è volontaria, debba essere spiegata e lasciata scegliere al cliente, non inserita automaticamente nel conto".

Bancomat, lo usi per prelevare? Ecco quando rischi una denuncia Chi non ha mai prelevato soldi per conto di un familiare, magari anziano o impossibilitato dal recarsi allo sportel...