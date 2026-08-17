Ranucci, la giudice Ceccarelli contro l'Anm: "Lo portarono in trionfo come la Madonna pellegrina"

Il caso-Ranucci imbarazza anche l'Associazione nazionale magistrati. Solo nell'ottobre 2025, pochi mesi prima che scoppiasse lo scandalo che ha travolto il conduttore di Report, Ranucci fu oggetto di una vera e propria standing ovation. Durante l’assemblea dell’Anm per il No al referendum sulla giustizia e pochi giorni dopo l'attentato, i magistrati si sono alzati in piedi, con tanto di applausi e accoglienza da star per il conduttore di Rai 3. Una scena che oggi Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’Appello di Napoli, rilegge senza fare sconti: "Era stato portato in trionfo come fosse la Madonna pellegrina". Intervistata dal Corriere della Sera, la toga eletta nel Comitato direttivo centrale dell’Anm con Articolo 101 e schierata per il Sì, non ci va per il sottile: "Hanno mostrato che se il risultato viene raggiunto qualsiasi strategia è assolvibile".
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Da qui l'affondo sulla celebrazione riservata al giornalista: "Hanno fatto un colpo di mano, portando Ranucci in trionfo all’assemblea dell’Anm come la Madonna Pellegrina". Ma oggi, con Valter Lavitola accusato di essere l'autore dell'attentato ai danni del giornalista, si sollevano ombre su Ranucci. Per questo - insiste Ceccarelli - "è doveroso prendere le distanze da Ranucci almeno finché lui non le prende da se stesso. C’è un profilo etico".
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Per Ceccarelli la questione non riguarda soltanto Ranucci, ma investe direttamente l’immagine della magistratura e il modo in cui l’Anm ha scelto di esporsi durante la campagna referendaria. La giudice insiste infatti sulla necessità di "salvaguardare l’immagine di imparzialità e indipendenza della magistratura". E sul "tanto meglio" pronunciato a proposito dell’eventuale effetto favorevole al No prodotto dalla presenza di Ranucci, Ceccarelli tuona: "Quel 'tanto meglio' non ha niente a che fare con il rigore moralista e moralizzatore tanto propugnato da Md. Hanno saltato il fosso".