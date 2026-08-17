Ranucci, la giudice Ceccarelli contro l'Anm: "Lo portarono in trionfo come la Madonna pellegrina"

Il caso-Ranucci imbarazza anche l'Associazione nazionale magistrati. Solo nell'ottobre 2025, pochi mesi prima che scoppiasse lo scandalo che ha travolto il conduttore di Report, Ranucci fu oggetto di una vera e propria standing ovation. Durante l’assemblea dell’Anm per il No al referendum sulla giustizia e pochi giorni dopo l'attentato, i magistrati si sono alzati in piedi, con tanto di applausi e accoglienza da star per il conduttore di Rai 3. Una scena che oggi Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’Appello di Napoli, rilegge senza fare sconti: "Era stato portato in trionfo come fosse la Madonna pellegrina". Intervistata dal Corriere della Sera, la toga eletta nel Comitato direttivo centrale dell’Anm con Articolo 101 e schierata per il Sì, non ci va per il sottile: "Hanno mostrato che se il risultato viene raggiunto qualsiasi strategia è assolvibile".