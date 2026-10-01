Fabio Fazio striglia Sigfrido Ranucci: "Cos'è davvero sorprendente"

Anche Fabio Fazio commenta la vicenda che ha visto Sigfrido Ranucci protagonista. Premettendo che "Report sono decenni che subisce tentativi continui di intimidazione da parte della politica, è in uno stato di allerta permanente", anche l'ex conduttore di Rai 3 qualche errorino lo ha commesso.

"Silvia Salis da Fabio Fazio per presentare il suo libro": un trappolone per Schlein? Conto alla rovescia per Silvia Salis. Il 13 ottobre arriverà nelle librerie È già domani, il libro ...

Intervistato dal Venerdì di Repubblica, il volto di Che Tempo Che Fa afferma: "Del resto, la politica ha sempre avuto nei confronti della Rai un atteggiamento proprietario e non gradisce le cose che gli possono nuocere. Questa volta è stata offerta ai nemici di Report una possibilità francamente molto facile. Ci sono degli aspetti inquietanti per il livello di intrusione della politica, il martellamento durato mesi, dopodiché…".

Fabio Fazio, il ritorno in Rai: clamoroso, dove si "infiltra" Fabio Fazio torna in Rai. Il conduttore di Che Tempo Che Fa sarà tra i giudici a rotazione della prossima ed...