Elly Schlein, il siluro di Giuseppe Conte: "Non ci sono alternative". Il campo largo è già finito?

Le primarie non sono ancora iniziate e già i leader di Pd e M5s se ne dicono di ogni colore. "Per me uno vale uno significa che contano i cittadini che per la stragrande maggioranza, il 60 e il 70%, dice basta a questa escalation militare, a suon di armi - ha detto l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di un'iniziativa a Frosinone -. Dicono basta al riarmo, vogliono che i soldi siano messi nella sanità, nella scuola, asili nido, nell'istruzione. Ecco, per me conta loro e dare a loro una prospettiva di cambiamento della politica di questo governo Meloni. Ovviamente dovremo lavorare, io per primo - ha proseguito l'ex avvocato del popolo -, ma tutti con spirito autenticamente unitario per mandare a casa Meloni e cambiare completamente politica sul piano interno e sul piano della politica estera".

E ancora: "Schlein ha ufficialmente confermato che per lei sono due le strade: o la candidata premier è lei, oppure ci saranno le primarie. Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie - ha concluso Giuseppe Conte -, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica. Elly Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica, perchè volendo Renzi nella coalizione è garante della sua presenza".