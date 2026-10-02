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Realpolitik, Annalisa Chirico demolisce la sinistra: "Questa cosa non la capisco"

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venerdì 2 ottobre 2026
Realpolitik, Annalisa Chirico demolisce la sinistra: "Questa cosa non la capisco"

1' di lettura

La sinistra è in totale imbarazzo. Tradotto: non sa più come attaccare Giorgia Meloni e, allo stesso tempo, convincere gli elettori italiani che se ci fossero loro al governo l'Italia starebbe meglio. Un esempio? Il bollo auto. L'abolizione della "tassa più odiata dagli italiani" ha mandato su tutte le furie i compagni, che hanno addirittura parlato di una mancetta e di una mossa elettorale.

"Il governo italiano sta cercando di incidere concretamente con delle misure sulle quali secondo me anche da parte dell'opposizione sarebbe, diciamo utile un maggiore dialogo, una maggiore collaborazione - ha spiegato Annalisa Chirico ospite a Realpolitik da Tommaso Labate -. Perché io davvero per esempio sul bollo auto non ho ancora capito perché l'opposizione e la sinistra si sono opposte a questa misura della cancellazione del bollo auto, non so se gli italiani lo abbiano compreso". 

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"Ma dov'è che si sono opposti?, ha replicato Andrea Orlando del Pd presente nello studio di Rete 4. "Beh avete criticato anche questa misura, avete detto che è una misura sposta - gli ha fatto notare la giornalista - tant'è che Giorgia Meloni ha risposto, apriremo un IBAN, un conto corrente apposito per quelli della sinistra che vogliono a tutti i costi pagare il bollo auto".

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