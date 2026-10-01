La redazione di Report bombarda Ranucci: "Se torna siamo finiti". E Sigfrido insulta tutti

Se è vero che i panni sporchi si lavano in famiglia, allora la redazione di Report non è più casa di Sigfrido Ranucci. I primi a non volere il ritorno in tolda dello storico conduttore non sono i vertici della Rai, che hanno deciso di rimuoverlo, bensì i suoi giornalisti, che si sentono liberati anziché decapitati. La prossima settimana, al massimo quella dopo, il giudice si pronuncerà sulla richiesta del vicedirettore di essere reintegrato al suo posto. Toccherà a Donatella Casari, presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Roma, decidere. Il fascicolo le sarebbe stato assegnato dall’algoritmo. Un pronunciamento atteso con preoccupazione e sospetto. Pesa il fatto che, in passato, la toga abbia fatto parte del Tribunale dei ministri che archiviò le 2.074 denunce contro Giuseppe Conte e Roberto Speranza sul Covid e il mancato aggiornamento del piano pandemico, ma chiese l’autorizzazione a procedere contro i ministri Alfredo Mantovano, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per la consegna alla Libia del macellaio e torturatore di immigrati, Osama Almasri, fa molto discutere.

VOLANO GLI STRACCI

Quello che chi ha lavorato sotto Ranucci teme è che la vicenda sia giudicata sotto l’aspetto politico, che è invece il punto che ha cercato di sollevare la difesa del giornalista, sostenendo che la sua rimozione è discriminatoria. «Lui non è di sinistra», ha tuonato dal palco di Dig, il festival del giornalismo investigativo, Alberto Nerazzini, storica firma di Report caduta in disgrazia sotto la direzione di Sigfrido. Un’indicazione per chi deve decidere? Di certo una frase che ha mandato su tutte le furie l’ex conduttore, che ha risposto con un lungo post nel quale nega le accuse di aver censurato alcuni servizi, come gli rinfacciano i suoi giornalisti, e rimprovera all’inviato di punta, Giorgio Mottola, reo di averlo criticato più volte, i ricchi compensi che lui stesso gli assegnava. Oltre che nelle aule giudiziarie, tra il giornalista e la Rai la battaglia si sta combattendo nella redazione di Report, che vede Ranucci contro tutti, o quasi. La frattura è umana prima che professionale.