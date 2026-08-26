Massimo Cacciari smonta Schlein e Conte: "Si facciano da parte. Il rischio è di farsi male"

"Al centrosinistra mancano totalmente i programmi". A dirlo non è un esponente del governo, bensì Massimo Cacciari. Il filosofo, ex sindaco di Venezia, non lesina critiche al Pd arrivando a dire che affermazioni del genere, Elly Schlein non può che condividerle. E la riprova è quanto andato in scena negli ultimi giorni, con Giuseppe Conte che ha preso le distanze dalla cultura woke, lanciando un chiaro messaggio ai dem. "È giusto sottolineare che il centrosinistra e la cultura che afferisce a quel campo debbano passare da un discorso puramente ideologico sui diritti a uno incentrato sui problemi urgenti della gente: dai salari alle condizioni di lavoro, fino alla sanità - spiega intervistato dal Fatto Quotidiano -. Non si costruiscono partiti di massa ispirandosi al modello del partito d'Azione. Il centro della proposta non possono essere argomenti che riguardano solo alcune élite".

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Insomma, "nel cosiddetto campo largo farebbero bene a ripassare i fondamentali, ad esempio le analisi di un certo Karl Marx". "Credo - prosegue Cacciari - che anche la segretaria del Pd sappia che non si possa impostare tutto sul politically correct, e che le priorità siano le emergenze sociali. Però il vero punto è che al centrosinistra mancano i programmi. Sul woke e sui diritti civili una paginetta di sintesi i partiti potrebbero pure scriverla, secondo me. Ma cosa pensano rispetto a un tema centrale come quello della politica fiscale? E soprattutto, come potranno accordarsi sulla politica estera, con il Pd che in Europa ha sostenuto come commissaria la Von der Leyen, e che per metà è composto da democristiani?".

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