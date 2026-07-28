Massimo Cacciari stronca la sinistra: "Meloni al Colle? Nessuno scandalo, anzi è logico"

"Un presidente di centrodestra al Quirinale? Non è detto che non si possa superare questo tabù". Giorgia Meloni qualche settimana fa si era espressa così, scatenando la reazione della sinistra che subito ha gridato alla scandalo. Eppure, per Massimo Cacciari non c'è niente di sconvolgente. In collegamento con L'Aria Che Tira, l'ex sindaco di Venezia con un passato da membro del Partito Comunista Italiano e del Partito della Rifondazione Comunista commenta: "Meloni al Colle? È una cosa che non mi scandalizza, non mi scandalizzerei minimamente".

Cacciari seppellisce Schlein e Conte: "Sedicenti democratici, come state morendo" "Una crisi di storica portata". Così Massimo Cacciari, nel suo fondo su La Stampa, definisce la condizi...

Anzi, "sotto certi aspetti mi sembrerebbe la conclusione logica della deriva o della traiettoria della politica italiana nel corso degli ultimi decenni. Meloni viene da una storia che via via ha ottenuto posti di potere sempre più importanti. È del tutto logico che gli eredi di coloro che erano contro la Costituzione diventino Presidenti della Repubblica".

Otto e Mezzo, Cacciari contro il patentino-antifascista: "Idiozia, se mi chiedono di firmarlo..." Nell'ultima puntata di Otto e Mezzo, su La7, si è parlato della richiesta degli organizzatori della fiera Pi&...