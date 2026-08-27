Pd, lo scrittore Grasselli denuncia: "Niente Festa dell'Unità perché intervistai Vannacci"

Censurato dal Partito democratico per un'intervista a Roberto Vannacci. A denunciare l'accaduto è Pierfrancesco Grasselli, scrittore noto soprattutto per i suoi romanzi dedicati alla vita notturna tra Reggio e la riviera adriatica. Proprio lui avrebbe dovuto presenziare alla Festa dell'Unità in data 11 settembre, alle 18,30 partecipando a una chiacchierata letteraria, per presentare il suo ultimo libro con Monica Fornili. Ma, qui arriva l'amara sorpresa.
Ranucci, siluro sul Pd: "Gente che non avete idea... I miei amici clandestini ora hanno paura"Si è sfogato, Sigfrido Ranucci: la sua conduzione a Report ha le ore contate, la Rai ha già deciso per la ...
Come raccontato da Grasselli su Facebook e ricostruito dal Resto del Carlino, alla fine è saltato tutto. "Un’associazione culturale reggiana mi invita a una rassegna alla Festa dell’Unità – scrive Grasselli – ci accordiamo che presenterò il mio ultimo libro di esoterismo ‘Il Nuovo Tempo’. Poi un tizio che evidentemente non ha nulla dì meglio da fare protesta chiedendo se la festa dell’Unità è ancora del Pd perché nel programma c’è anche quello che ha portato a Reggio Vannacci, che sarei io".
Pd, le foto dei preparativi della Festa dell'Unità nella bufera: la sicurezza? Un optionalLa sicurezza per il Pd è un optional? A guardare le immagini diffuse dal Pd di Modena sembra di sì. Mentre...
A fare barricate contro la sua presenza alla kermesse, Alessandro Gandino, storico dj ed esperto di musica cittadino, nonché presidente del Circolo Arci La casetta, zona Campo di Marte. "A seguire (del post di Gandino, ndr) guarda caso la direzione della festa contatta la direttrice dell’associazione e con un pretesto cancella dal calendario tutti gli eventi culturali non-dialettali programmati dall’associazione, anche se vengono 'salvati dalle acque' alcuni nomi, naturalmente senza dire chiaro e tondo che il problema sono io: questa la mia interpretazione, che però mi sembra assai plausibile", tuona ancora. Nel suo post, oltretutto, Grasselli tiene a precisare che "a portare a Reggio Vannacci è stata un’altra associazione: io e il giornalista Pierluigi Ghiggini lo abbiamo semplicemente intervistato". Oltretutto più di due anni fa...