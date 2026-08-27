Pd, lo scrittore Grasselli denuncia: "Niente Festa dell'Unità perché intervistai Vannacci"

Censurato dal Partito democratico per un'intervista a Roberto Vannacci. A denunciare l'accaduto è Pierfrancesco Grasselli, scrittore noto soprattutto per i suoi romanzi dedicati alla vita notturna tra Reggio e la riviera adriatica. Proprio lui avrebbe dovuto presenziare alla Festa dell'Unità in data 11 settembre, alle 18,30 partecipando a una chiacchierata letteraria, per presentare il suo ultimo libro con Monica Fornili. Ma, qui arriva l'amara sorpresa.

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Come raccontato da Grasselli su Facebook e ricostruito dal Resto del Carlino, alla fine è saltato tutto. "Un’associazione culturale reggiana mi invita a una rassegna alla Festa dell’Unità – scrive Grasselli – ci accordiamo che presenterò il mio ultimo libro di esoterismo ‘Il Nuovo Tempo’. Poi un tizio che evidentemente non ha nulla dì meglio da fare protesta chiedendo se la festa dell’Unità è ancora del Pd perché nel programma c’è anche quello che ha portato a Reggio Vannacci, che sarei io".

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