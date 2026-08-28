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Pesava 130 chili, com'è diventata oggi la Miss: un miracolo

venerdì 28 agosto 2026
Pesava 130 chili, com'è diventata oggi la Miss: un miracolo

2' di lettura

Cinque anni fa pesava 136 chili e i medici le dicevano che, proprio a causa del suo peso, non avrebbe potuto veder crescere i propri figli. Oggi Amber Uhler è stata eletta Miss Michigan ed è salita sul palco della finale di Miss Usa 2026. Una storia unica, raccontata dalla stessa Uhler alla rivista People.

"Sei obesa in maniera patologica, sei pre-diabetica, sei sulla strada per una morte prematura, e probabilmente non vivrai abbastanza da vedere i tuoi figli diplomarsi al liceo". Questo le aveva detto il dottore durante una visita medica: parole dure, ma che sono servite ad Amber per accendere "la sveglia di cui avevo bisogno". "Non riuscivo nemmeno a salire le scale di casa mia, quindi ho capito che sarebbe stato difficile perdere peso, ma era altrettanto difficile vivere così". 

"Mi sono detta - racconta -: il prezzo che pagherò a me stessa, quando starò bene, sarà competere in un concorso di bellezza". Dopo più di tre anni di dieta ed esercizi, è riuscita a raggiungere il suo obiettivo nel 2024, quando è stata incoronata Mrs Florida Universe; ha poi rappresentato la Florida a Mrs Universe Usa, portando a casa la corona di Mrs Universe. "Ma il concorso che ho sempre avuto nel cuore e nella mente era Miss Usa: il glamour, lo sfarzo, essere in televisione, tutto quanto". 

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A luglio Uhler è stata nominata Miss Michigan Usa 2026 al termine di un casting aperto, e ora gareggia nella 75esima edizione di Miss Usa. Uhler, 41enne, è la concorrente più anziana di questa edizione: "La mia sicurezza qui a Miss Usa è alle stelle, il che è controintuitivo rispetto a quello che pensavo sarebbe successo. Pensavo che sarei arrivata qui, avrei visto le ventenni e mi sarei sentita così insicura, ma si sono tutte strette intorno a me". 

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