Pesava 130 chili, com'è diventata oggi la Miss: un miracolo

Cinque anni fa pesava 136 chili e i medici le dicevano che, proprio a causa del suo peso, non avrebbe potuto veder crescere i propri figli. Oggi Amber Uhler è stata eletta Miss Michigan ed è salita sul palco della finale di Miss Usa 2026. Una storia unica, raccontata dalla stessa Uhler alla rivista People.

"Sei obesa in maniera patologica, sei pre-diabetica, sei sulla strada per una morte prematura, e probabilmente non vivrai abbastanza da vedere i tuoi figli diplomarsi al liceo". Questo le aveva detto il dottore durante una visita medica: parole dure, ma che sono servite ad Amber per accendere "la sveglia di cui avevo bisogno". "Non riuscivo nemmeno a salire le scale di casa mia, quindi ho capito che sarebbe stato difficile perdere peso, ma era altrettanto difficile vivere così".

"Mi sono detta - racconta -: il prezzo che pagherò a me stessa, quando starò bene, sarà competere in un concorso di bellezza". Dopo più di tre anni di dieta ed esercizi, è riuscita a raggiungere il suo obiettivo nel 2024, quando è stata incoronata Mrs Florida Universe; ha poi rappresentato la Florida a Mrs Universe Usa, portando a casa la corona di Mrs Universe. "Ma il concorso che ho sempre avuto nel cuore e nella mente era Miss Usa: il glamour, lo sfarzo, essere in televisione, tutto quanto".