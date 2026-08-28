Report, via Sigfrido Ranucci? Le prime parole di Milena Gabanelli

La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la Rai che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti, finora, anche vicedirettore 'ad personam' degli Approfondimenti Rai. A quanto si apprende le tre opzioni che la Rai avrebbe sottoposto a Ranucci per lasciare la conduzione della trasmissione televisiva sarebbero un incarico a Rainews, o al Tg3, oppure un ufficio di corrispondenza.

Intanto è stata raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos Milena Gabanelli per un commento sulla nuova doppia conduzione di Report scelta dalla Rai e annunciata nel pomeriggio di oggi, costituita dalla coppia Giulia Presutti - Daniele Piervincenzi. "Lunga vita a Report", le sue prime parole.Una risposta semplice e laconica quella della conduttrice che lanciò la trasmissione nel 1997 e la condusse fino al 2016, prima che le succedesse Sigfrido Ranucci. Gabanelli non aggiunge null'altro sul cambio al timone del programma di inchiesta. Dalla politica, invece, è arrivata subito la reazione di Matteo Salvini. "Giusto così. Ora si faccia chiarezza", ha scritto su X il vicepremier e segretario della Lega.