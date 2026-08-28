Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Ranucci, fango sui suoi successori: "Mortificano le professionalità di Report"

di
Libero logo
venerdì 28 agosto 2026
Ranucci, fango sui suoi successori: "Mortificano le professionalità di Report"

1' di lettura

"Sono venuto a conoscenza che la Rai mi ha sospeso dalla conduzione di Report. Il motivo è che avrei messo a repentaglio la credibilità di Report in seguito ai 2800 articoli in due mesi fatti dai giornali del gruppo Angelucci e comunque di governo, anche da parte del fuoco amico della Rai. Cioè da coloro che sono stati ringraziati ieri da Mollicone per aver sollevato 'cunei d'ombre' sul sottoscritto. Il gioco è fatto". Così Sigfrido Ranucci in un post su Facebook, commentando la decisione della Rai di rimuoverlo dalla conduzione di 'Report'.

"Al mio posto - prosegue Ranucci - sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti". "Vi voglio bene, grazie per la vostra passione e dedizione che mi ha accompagnato per 30 anni. Stasera sarò a Favignana domani ad Agrigento al teatro Efebo, e il 30 a Folrinas vicino Alghero per Diario di un Trapezista", conclude poi il giornalista.

tag
sigfrido ranucci
report

Via da Report "Editto Meloni, dialogo impossibile". Ranucci fuori? Già partito il fango rosso

A caldo Report, via Sigfrido Ranucci? Le prime parole di Milena Gabanelli

Quale futuro? Report, Ranucci è fuori: cosa succede ora al conduttore

ti potrebbero interessare

"Editto Meloni, dialogo impossibile". Ranucci fuori? Già partito il fango rosso

"Editto Meloni, dialogo impossibile". Ranucci fuori? Già partito il fango rosso

Report, via Sigfrido Ranucci? Le prime parole di Milena Gabanelli

Report, via Sigfrido Ranucci? Le prime parole di Milena Gabanelli

Redazione
Ranucci, Vincenzo De Luca azzera Report: "Deriva narcisistica"

Ranucci, Vincenzo De Luca azzera Report: "Deriva narcisistica"

Redazione
Ranucci scaricato dai suoi giornalisti e pure da Vauro

Ranucci scaricato dai suoi giornalisti e pure da Vauro

Pietro Senaldi