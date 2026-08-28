Ranucci, Vincenzo De Luca azzera Report: "Deriva narcisistica"

"Il problema è rappresentato da una deriva che ha assunto in Italia il giornalismo cosiddetto di inchiesta che tutto è tranne che giornalismo". Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta trasmissione social del venerdì, ha parlato anche del caso che vede coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci: "Per una parte del giornalismo, tra l'altro pagato dai cittadini italiani, il problema non è far emergere la verità, svolgere un'azione di critica permanente del potere e del mondo politico, delle degenerazioni nella vita pubblica; l'obiettivo è quello di soddisfare il narcisismo dei conduttori televisivi, l'opportunismo, il carrierismo, nove volte su dieci sulla pelle dei cittadini e degli interlocutori".

"Quando ero giovane, - ha aggiunto il primo cittadino, facendo vedere un vecchio filmato dove attaccava proprio la trasmissione Report allora condotta da Milena Gabanelli - ho usato un'espressione, il 'camorrismo giornalistico'. Il problema vero non è il giornalismo che cerca la verità, che esercita una funzione critica, ma il giornalista che fa il protagonista, lui, sulla pelle degli altri, malato di narcisismo che costruisce le proprie carriere inventandosi, a prescindere dalle verità, lo scandalo, lo scoop, non avendo mai la correttezza, quando si sbaglia, di chiedere scusa per aver distrutto una famiglia o una persona. La vicenda di Ranucci - ha concluso il sindaco - mi ha confermato un giudizio che dava uno dei miei maestri, Piero Gobetti il quale diceva 'La logica del moralismo è sempre utilitaria'".