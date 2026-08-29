Il delirio di Sigfrido Ranucci: "Vogliono farmi fare la fine di Regeni al Cairo"

La decisione della Rai di affidare Report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi apre una nuova fase per lo storico programma d’inchiesta e lascia ancora incerto il futuro di Sigfrido Ranucci, attualmente vicedirettore ad personam.

La Rai avrebbe proposto a Ranucci tre possibili destinazioni: RaiNews, Tg3 o un incarico nella sede di corrispondenza al Cairo. Il giornalista ha però dichiarato di non voler accettare le alternative, considerate un passo indietro rispetto al ruolo ricoperto finora. Ed è proprio sul possibile trasferimento in Egitto che Ranucci ha pronunciato la frase più controversa: "La terza alternativa era la sede di corrispondenza al Cairo. Non sanno evidentemente che io vivo sotto scorta anche da prima dell'attentato e al Cairo, all'estero, sarei senza scorta. Forse auspicano che potrei fare la fine di Regeni".

Il riferimento è a Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016, caso ancora al centro di un complesso procedimento giudiziario e diplomatico. Ranucci ha poi aggiunto che "Il Cairo ultimamente è stato usato un po' come la Siberia", sostenendo che la sede venga utilizzata per destinare altrove giornalisti non graditi.

Intanto, la redazione di Report contesta duramente il cambio di conduzione e alcuni inviati hanno prospettato dimissioni in blocco. Anche Bernardo Iovene e Giulio Valesini hanno rifiutato gli incarichi proposti dalla nuova struttura. Resta quindi da capire quale sarà la composizione della squadra e quale identità avrà il programma nella prossima stagione.