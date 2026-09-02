Venezia, alla mostra anche la suocera di Giuseppe Conte

«Giuseppe Conte è un buon padre e un buon compagno di mia figlia. È una persona di casa ormai, fa parte della nostra famiglia. Di politica però non parlo perché non è l'argomento che affrontiamo nei nostri colloqui, peraltro sempre cordiali». Lo ha detto Ewa Aulin, suocera del leader dei Cinque Stelle ed ex presidente del Consiglio, parlando con l’Adnkronos al Lido di Venezia, oggi pomeriggio, a margine della conferenza stampa di presentazione del film restaurato Col cuore in gola, il thriller pop del 1967 diretto dal regista Tinto Brass e interpretato da Jean-Louis Trintignant e dalla stessa Aulin, mostrato in occasione della preapertura della 83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica.
Aulin, arrivata in Italia dalla Svezia a soli 17 anni, fu scoperta da Alberto Lattuada, che la volle nel 1967 in Don Giovanni in Sicilia. Nello stesso anno recitò nel film di Brass e, l’anno successivo, in La morte ha fatto l’uovo di Giulio Questi, in entrambi i casi accanto a Jean-Louis Trintignant. La sua vita privata l’ha poi legata a una famiglia oggi particolarmente nota anche per la politica italiana. Aulin, rimasta a vivere a Roma, sposò nel 1974 il costruttore edile Cesare Paladino, dal quale ha avuto due figlie, Cristiana e Olivia. Quest’ultima è la compagna di Giuseppe Conte. Col cuore in gola è stato restaurato in digitale 4K dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il supporto di Netflix.
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Per tradurre in immagini la propria idea di pop, Brass chiamò a bordo Guido Crepax, all’epoca cartoonist popolarissimo. «Mi sono addirittura fatto disegnare da Guido Crepax tutta una serie di tavole per i momenti d’azione», raccontava: rarissime tavole a colori, che gli servirono da story-board. Split-screen, fermi immagine, improvvisi viraggi al bianco e nero, sovrimpressioni, titoli ciclopici che invadono lo schermo: tutto ciò che può stordire lo spettatore, Brass ce lo infila.