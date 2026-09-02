Il candidato di Vannacci: sarò al corteo del 25 aprile

Torna a far discutere - specie tra i suoi sostenitori - Carmelo Burgio, il parà scelto da Roberto Vannacci come candidato sindaco di Milano. «Certo che parteciperei al corteo del 25 aprile», ha detto l’aspirante sindaco di Futuro Nazionale. «Ci andrei - ha continuato il generale - perché in quelli che hanno portato al 25 aprile ci sono anche tutti quei partigiani che fino a poco prima avevano portato la divisa. Ci sono stati soldati che hanno combattuto per quel 25 aprile, quindi ci andrei perché questa data rappresenta tutti quelli che sono caduti con onore, qualsiasi divisa e fazzoletto abbiano portato».

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Durante la conferenza stampa non è mancata la domanda sul fascismo: «Il fascismo è stata una politica fallita, se hai governato il Paese facendolo distruggere te ne devi andare a casa. Io non posso essere a favore di chi ha distrutto il mio paese».

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Parole forti, una netta presa di distanza dall’estremismo che oltretutto arriva dopo le polemiche esplose nelle chat milanesi di Futuro Nazionale. Diversi militanti, infatti, avevano accusato l’ex militare di essere troppo moderato. Il suo pensiero sul dibattito fascismo-antifascismo è chiaro: «Penso sia un problema che poco conta per amministrare una città, può servire a livello nazionale».

La priorità del candidato di Vannacci resta la sicurezza, governando col pugno duro verso chi delinque e non ha il diritto di rimanere in Italia: «Tutta la gente irregolare ed extracomunitaria che commette reati va allontanata». Attenzione anche al tema del caro vita: «Milano è una città molto ricca, che però non è fatta per chi ricco non è, che è molto penalizzato».