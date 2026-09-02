Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Il candidato di Vannacci: sarò al corteo del 25 aprile

mercoledì 2 settembre 2026
Il candidato di Vannacci: sarò al corteo del 25 aprile

2' di lettura

Torna a far discutere - specie tra i suoi sostenitori - Carmelo Burgio, il parà scelto da Roberto Vannacci come candidato sindaco di Milano. «Certo che parteciperei al corteo del 25 aprile», ha detto l’aspirante sindaco di Futuro Nazionale.

«Ci andrei - ha continuato il generale - perché in quelli che hanno portato al 25 aprile ci sono anche tutti quei partigiani che fino a poco prima avevano portato la divisa. Ci sono stati soldati che hanno combattuto per quel 25 aprile, quindi ci andrei perché questa data rappresenta tutti quelli che sono caduti con onore, qualsiasi divisa e fazzoletto abbiano portato».

Pd, lo scrittore Grasselli denuncia: "Niente Festa dell'Unità perché intervistai Vannacci"

Censurato dal Partito democratico per un'intervista a Roberto Vannacci. A denunciare l'accaduto è Pierfra...

Durante la conferenza stampa non è mancata la domanda sul fascismo: «Il fascismo è stata una politica fallita, se hai governato il Paese facendolo distruggere te ne devi andare a casa. Io non posso essere a favore di chi ha distrutto il mio paese».

Generale Vannacci, clamoroso: sarà ospite del Forum di Cernobbio

Fermi tutti. Il generale Roberto Vannacci sarà presente a Cernobbio al forum Teha Ambrosetti. Il leader di futuro...

Parole forti, una netta presa di distanza dall’estremismo che oltretutto arriva dopo le polemiche esplose nelle chat milanesi di Futuro Nazionale. Diversi militanti, infatti, avevano accusato l’ex militare di essere troppo moderato. Il suo pensiero sul dibattito fascismo-antifascismo è chiaro: «Penso sia un problema che poco conta per amministrare una città, può servire a livello nazionale».

3072x2050

La priorità del candidato di Vannacci resta la sicurezza, governando col pugno duro verso chi delinque e non ha il diritto di rimanere in Italia: «Tutta la gente irregolare ed extracomunitaria che commette reati va allontanata». Attenzione anche al tema del caro vita: «Milano è una città molto ricca, che però non è fatta per chi ricco non è, che è molto penalizzato».

Andrea Scanzi insulta Vannacci e gli italiani: "Ignoranti, feroci, rinc***"

Non è dato sapere cosa pensi Andrea Scanzi oggi di Stefano Bonaccini. Di sicuro, la firma del Fatto quotidiano co...
tag
roberto vannacci
futuro nazionale
carmelo burgio
25 aprile
fascismo

A Milano Generale Burgio, il vannacciano spiazza tutti: "Sarà in piazza il 25 aprile"

Fuoco da Londra Roberto Vannacci "cavallo di Troia di Putin": bomba del Ft, la risposta del generale

Futuro nazionale Generale Vannacci, l'addio di Luca Bellotti: "Ci ho visto male, non mi riconosco più"

ti potrebbero interessare

"Repubblica", campagna contro le primarie: mugugni al Nazareno sul giornale "amico"

"Repubblica", campagna contro le primarie: mugugni al Nazareno sul giornale "amico"

Elisa Calessi
Politiche e voto nei Comuni Verso l’Election day ad aprile

Politiche e voto nei Comuni Verso l’Election day ad aprile

Fausto Carioti
Elezioni politiche 2027, l'ipotesi che prende piene: quando andremo alle urne

Elezioni politiche 2027, l'ipotesi che prende piene: quando andremo alle urne

Fausto Carioti
Mestre, Sara Kelany smaschera la sinistra: "Non faremo la stessa fine"

Mestre, Sara Kelany smaschera la sinistra: "Non faremo la stessa fine"

Redazione