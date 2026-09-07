Lavitola, l'ex compagna: "Lui e Ranucci come il gatto e la volpe". E una email lo inchioda

Tra i documenti presenti nel dossier ci sarebbe anche una mail che svelerebbe il ruolo attivo di Ranucci nella trattativa avviata da Lavitola con gli imprenditori romani Pulcini per acquisire l'immobile del bistrot Cefalù . La mail, risalente al 2024, sarebbe stata inviata da Antonio Pulcini all'ex editore subito dopo un incontro con Ranucci e conterrebbe le condizioni economiche per chiudere l'accordo. "Ranucci - sostiene Potenza - non sarebbe stato un semplice mediatore ma avrebbe avuto un ruolo molto più attivo proprio nei confronti dell’imprenditore Pulcini".

Potrebbe essere Natalia Potenza , ex compagna di Valter Lavitola , a fare luce sul rapporto tra il faccendiere e l'ormai ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci . Potenza sarebbe infatti intenzionata a consegnare un dossier ricco di documenti inediti ai magistrati romani che indagano sull'attentato ai danni del giornalista. A rivelarlo è Il Giornale.

Potenza vuole andare ben oltre questa vicenda: la sua intenzione è quella di rivelare ai magistrati tutte le informazioni di cui è a conoscenza. "Natalia conosce vita, morte e miracoli. Parlerà di tutto con i magistrati e non ha intenzione di sottrarsi, nemmeno dopo le lettere che Valter le ha mandato dal carcere", sostengono persone vicine alla donna, sentite da Il Giornale.

Natalia "spiegherà che il conduttore 'non è esente da colpe' e che gli elementi in suo possesso dimostrerebbero il suo coinvolgimento nella vicenda africana, quella dei presunti investimenti di Lavitola con il factotum Clesio Gomes Tavares sui carbon credit", si legge ancora sul quotidiano. Il rapporto tra Ranucci e Lavitola - rivelano altre persone vicine a Potenza - veniva descritto così dalla donna: "C’è un tipo di legame forte, come il gatto e la volpe. Dio prima li fa e poi li accoppia". Un rapporto che, sostiene ancora l'ex compagna del faccendiere, si estendeva anche nel privato: Ranucci aiutava Valter nelle vicende private "utilizzando Report come strumento". Insomma, Potenza sa tanto, forse tutto, del rapporto più discusso degli ultimi mesi, sul quale nessuno ha però mai fatto davvero chiarezza. Se dovesse davvero parlare e consegnare ai magistrati tutto ciò che è in suo possesso, il caso Ranucci potrebbe finalmente conoscere una svolta sostanziale.