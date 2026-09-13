Sigfrido Ranucci sfida la Rai su Report: "Presenterò un ricorso d'urgenza per il reintegro"

"Stanno facendo di tutto per farmi entrare in politica, ma io voglio continuare a fare Report, perché quello è il ruolo in cui sono scomodo. Di certo faccio il tifo per Report e vedrò la prima puntata. Presenterò un ricorso d'urgenza per il reintegro, e se il giudice lo riterrà, rientrerò e farò una battaglia da dentro". Lo ha annunciato l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, intervistato durante la festa de 'Il Fatto Quotidiano' che si sta svolgendo a Marina di Pietrasanta (Lucca).

Report, "perché il servizio non è mai andato in onda": c'entra l'assalto contro FdI «Non conosco né mai incontrato Lavitola. Non conosco né mai incontrato Ranucci. Conosco perché...

Proprio in merito alla Rai, il giornalista ha detto di essere "molto deluso", "cercherò di far passare il concetto che la Rai non è un condominio a uso provato ma è pubblico. La politica vuole comandare ma io penso che debba donare. Report in questi anni ha donato molto".

Ranucci e Lavitola, le 10 ore davanti ai pm per cambiare tutto: Natalia Potenza non ha parlato dell'attentato "Della bomba contro Sigfrido Ranucci non ho mai saputo nulla. L’ho scoperto soltanto il giorno dopo l’e...