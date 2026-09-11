Ranucci in politica e i sondaggi, Mannheimer lo stronca: "Non c'è questa grande fiducia"

"Non faccio politica e non mi candido, perché do più fastidio quando faccio il conduttore di Report". Con queste parole, rilasciate qualche giorno fa ai giornalisti durante la festa di Avs, Sigfrido Ranucci allontanava le voci che lo davano interessato a intraprendere la carriera politica. Peccato che, poco dopo, davanti alla platea, lo stesso Sigfrido dicesse: "Li avete visti i sondaggi?". Un riferimento, evidentemente, a qualche rilevazione che gli assegnava una buona percentuale di consensi.

A quali sondaggi si riferisse il giornalista Rai non lo sapremo mai. Quello che invece è certo è il risultato - tutt'altro che positivo - dell'ultima rilevazione di Swg su un'eventuale discesa in politica dell'ex conduttore di Report. "Secondo lei, Sigfrido Ranucci potrebbe essere un buon leader politico?". È questo il quesito posto dal sondaggio. E la risposta degli intervistati appare piuttosto netta: la maggioranza, il 39%, risponde con un secco "no". Per loro, dunque, Ranucci non sarebbe un buon leader politico. C'è poi un 26% che risponde "non saprei" e un 20% che dice "può darsi". Solo il 7% degli intervistati risponde "sicuramente sì". Il restante 8%, infine, dichiara che avrebbe risposto di sì prima della vicenda con Lavitola, ma ora non più.