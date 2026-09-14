Fratoianni smascherato in diretta, come "balbetta" davanti a Grieco

Solidali sì, ma… con le armi degli altri. E così Ivan Grieco, content creator, streamer romano stana le menzogne della sinistra sul suo stesso terreno. L’influencer è stato a Terra! 2026, la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra al quartiere Testaccio di Roma. Un appuntamento politico di confronto e dibattito su ambiente, lavoro, diritti, democrazia e temi di attualità, accompagnato da musica e spettacoli.

Sul tema della guerra in Ucraina, Grieco intervista il leader di AVS, Nicola Fratoianni, e subito smaschera la menzogna. Il video è stato pubblicato sulla pagina FB “Guerriglia Antigrullina” e il copy recita così: “AVS si dice pro Ucraina, ma contro le armi? L'Ucraina senza armi non esisterebbe più!. Fratoianni è la versione "Young" di Conte, il Giuseppy che parla dai centri sociali e ai fuoricorso del DAMS. Ma le cialtronate che spaccia sono le stesse. Cambia solo la confezione”. Alla domanda sul sostegno al governo di Zelensky, infatti, Fratoianni attacca così: “Siamo tutti per il supporto all'Ucraina, non ci sono amici di Putin nella coalizione”.

Grieco smaschera la prima bugia: “I 5 Stelle hanno votato contro le armi in Europa, anche voi, anche Ilaria Salis. Allora non siete a favore del supporto all'Ucraina”. Fratoianni accusa il colpo: “Contro le armi io voto da prima che votassero i 5 Stelle, sono stato il primo. Siamo per supportare l'Ucraina se sosteniamo che la strada delle armi che è stata l'unica intrapresa fino ad oggi non funziona e non ha funzionato”. Grieco, allora, gli spiega che ciò non è possibile: “Però questo è oggettivamente falso Nicola, perché senza la strada delle armi di cui tu parli oggi l'Ucraina non sarebbe un Paese libero, sarebbe stata presa dalla Russia, senza le armi di cui tu parli Putin sarebbe arrivato a Kiev e avrebbe messo un governo fantoccio”. Spazientito, Fratoianni abbozza una giustificazione: “Non si può dire che sia oggettivamente falso, non si può dire che una strada diversa come quella di investire sulla diplomazia non sarebbe stata efficace. In ogni caso anche su questo discuteremo e su questo troveremo una convergenza”. Una risposta poco convincente.