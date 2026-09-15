Lo stato delle cose, "lei non è Dio in terra!": Taccia furibonda, scontro con Giletti in tv

Il caso Garlasco torna al centro del dibattito televisivo. Nella prima puntata della nuova stagione de "Lo Stato delle Cose", Massimo Giletti ha dedicato ampio spazio alla vicenda, ospitando Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e Angela Taccia, difensore di Andrea Sempio, attualmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Taccia ha raccontato lo stato d'animo del suo assistito: "Umanamente Sempio è rassegnato, nel senso che affronterà tutto quello che sarà necessario affrontare, ovviamente affidandosi ai suoi legali, non può fare altro. È forte della sua innocenza, tutto sarà spiegabile nella sede opportuna, come abbiamo sempre detto, lasciando fuori suggestioni che sul piano giuridico sono irrilevanti". Il confronto si è acceso quando Giletti ha mostrato un appunto scritto a mano da Sempio, relativo a uno dei suoi diari. Tra le frasi compare: "Ho l’impressione che qualcuno sia entrato in casa". Il conduttore ha poi posto l'attenzione sulla data, che a suo avviso sarebbe il 13 agosto, collegandola alla vicenda.

Taccia ha però contestato questa lettura: "È 15 agosto, lei non è Dio in Terra, è un’interpretazione sua leggere 13. Io so che è un 15". La legale ha inoltre respinto l'interpretazione secondo cui la frase potesse avere un collegamento con l'omicidio: "I due pensieri non sono legati". E sui diari ha precisato: "I diari vanno dal 2017 in poi, quando si è trasferito a Voghera a vivere da solo, anni dopo l’omicidio, quindi vorrei capire cosa c’entri con l’evento. Diari di prima non ci sono". Ancora più netta la posizione sulle presunte prove: "Non ci sono finora né una prova né un indizio di un contatto tra Sempio e Chiara Poggi, nelle SIT dal 2007 in avanti si legge che loro non si sono mai incontrati, mai frequentati e mai sentiti, la versione è una". Non solo Angela Taccia, ma anche Liborio Cataliotti sostengono che non esista una prova del contatto tra il loro assistito e Chiara Poggi.

La Taccia lo ha ribadito: “Non ci sono finora né una prova né un indizio di un contatto tra Sempio e Chiara Poggi". La Procura ritiene di avere raccolto un quadro di 21 elementi che giustificherebbe il processo, mentre la difesa contesta soprattutto il valore degli elementi scientifici. La scadenza imminente è il 28 settembre: entro quella data la Procura di Pavia dovrebbe decidere se chiedere il rinvio a giudizio di Sempio oppure l'archiviazione.