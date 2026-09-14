Garlasco, dubbi su Sempio? "Perché la Procura non chiuderà le indagini"

Potrebbe esserci un colpo di scena sul delitto di Garlasco . Secondo l'ex avvocato di Andrea Sempio , Massimo Lovati , la Procura di Pavia "non chiuderà le indagini" della nuova inchiesta il 28 di settembre. "Ci sarà una richiesta di proroga perché devono attendere la revisione di Alberto Stasi", ha detto il legale in Tribunale a Milano a margine del suo processo per diffamazione aggravata nei confronti dello studio legale Giarda, gli ex difensori di Stasi dal 2007 al 2018, a cui aveva attribuito una "macchinazione" e "manipolazione organizzata" dietro la prima inchiesta del 2016-17 nei confronti di Sempio.

"Parlai di macchinazione riferendomi a quella del 2017 e poi dissi 'speriamo che anche questa volta non si tratti di altrettanto'", aggiunge. "Non era un termine diffamatorio e adesso cercherò di spiegarlo", ha concluso l'ex difensore del commesso di Vigevano dichiarandosi "tranquillo" per l'accusa a suo carico. "Sono abituato ai processi". Intanto Lovati si dice certo che sia Sempio che Stasi sono innocenti. Una teoria che l'avvocato ha spesso ribadito.