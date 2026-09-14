Otto e Mezzo, Massimo Cacciari ridicolizza Pd e 5 Stelle: "È una follia"

Si parla di guerre a Otto e Mezzo, dove tra gli ospiti c'è Massimo Cacciari. In collegamento con lo studio di La7 e con Lilli Gruber, il filosofo esordisce con una tirata d'orecchie all'Ue: "Quello che conterebbe sarebbero governi europei che si muovessero per evitare situazioni catastrofiche e che portassero queste guerre alla fine. Non tanto alla pace, dato che è difficile, ma almeno a dei trattati. Invece la politica europea non è di pace... Schlein e Conte? È follia che il centrosinistra sia diviso sulla guerra. Ma come fai?".

Massimo Cacciari smonta Schlein e Conte: "Si facciano da parte. Il rischio è di farsi male" "Al centrosinistra mancano totalmente i programmi". A dirlo non è un esponente del governo, bensì...

Pd e Cinque Stelle, in fatto di armi all'Ucraina, sono più che lontani: "Una cosa è una politica che garantisce che l'Ucraina arrivi al tavolo, un'altra è armare l'Ucraina per fare la guerra alla Russia", liquida l'ex sindaco di Venezia.

4 di Sera, Massimo Cacciari e la lezione su AfD: "Nazisti? Ma basta! Perché li votano" Dopo AfD in Germania, toccherà a Futuro nazionale di Roberto Vannacci? Basta una domanda dell'inviata di 4 di...